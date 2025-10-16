Нардепа Шевченко разоблачили на отмывании более 9 млн гривен: детали

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины Евгению Шевченко в отмывании более 9 млн гривен доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

В НАБУ не назвали имя нардепа, однако, по информации источников РБК-Украина, речь о Евгении Шевченко.

По данным следствия, нардеп завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не совершил.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.



Сначала сумму в более 9 млн гривен перечислили на счета юридической компании, которая принадлежит близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг.

В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса - BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК Украины. Продолжается досудебное расследование. Также устанавливаются другие обстоятельства совершения преступления и причастные к нему лица.