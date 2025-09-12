ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

ГБР завершило расследование дела нардепа Шевченко

Пятница 12 сентября 2025 16:20
UA EN RU
ГБР завершило расследование дела нардепа Шевченко Фото: народный депутат Евгений Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины. Ему инкриминируют государственную измену и завладение обманом средствами частного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Имя нардепа в ГБР не назвали, однако, по информации источников РБК-Украина, речь о Евгении Шевченко.

Отмечается что после ознакомления с материалами дела стороной защиты, материалы будут переданы в суд.

Во время досудебного расследования следователи исследовали три эпизода. Первые два касался государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения. Третий - мошеннического завладения народным депутатом 14,5 млн гривен частного предприятия.

Народный депутат поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси. Начиная с 2020 года он неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом. Используя эти встречи, он распространял ложную информацию об "отсутствии угрозы нападения с территории Беларуси".

Следствием установлено, что нардеп записывал программы на собственных медиаканалах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам. На них он распространял российские нарративы. Впоследствии эти материалы распространялись на пропагандистских ресурсах РФ, создавая в обществе агрессора впечатление, что это официальная позиция представителя украинской власти.

Не прекратил он эту деятельность и после начала вторжения.

В публичных выступлениях он продвигал тезисы о якобы "крахе украинской государственности", потере территорий и неспособности власти достичь мира. Также он убеждал, что Украина не сможет победить и должна идти на переговоры с РФ на любых условиях.

Также во время следствия задокументировано, что депутат использовал собственные связи в Беларуси для сделки с поставками минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако белорусская сторона затягивала поставки.

Депутат воспользовался ситуацией и убеждал предпринимателей, что якобы нет необходимых разрешений на перевозку груза. Хотя точно знал, что все документы имелись в наличии. Чтобы "решить проблему", он заставил бизнес заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн гривен.

Полученные средства он потратил на покупку трех авто премиум-класса - Porsche Macan, BMW X5M (2021 г.в.) и Mercedes-Benz AMG (2022 г.в.), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает 250 тысяч евро.

Шевченко обвиняется в:

  • государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);
  • государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);
  • мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе.

Дело Шевченко

Напомним, в ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене.

По информации правоохранителей, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

В частности, нардеп массово распространял фейки роспропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроениях среди украинцев.

Позже правоохранители разоблачили нардепа на новых преступлениях. В частности, было задокументировано, что Шевченко "выманивал" деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБР Госизмена Евгений Шевченко
Новости
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Трамп наконец решил дожать Россию, но теперь самое сложное, - Politico
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России