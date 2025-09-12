ГБР завершило расследование дела нардепа Шевченко

Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины. Ему инкриминируют государственную измену и завладение обманом средствами частного предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Имя нардепа в ГБР не назвали, однако, по информации источников РБК-Украина, речь о Евгении Шевченко.

Отмечается что после ознакомления с материалами дела стороной защиты, материалы будут переданы в суд.

Во время досудебного расследования следователи исследовали три эпизода. Первые два касался государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения. Третий - мошеннического завладения народным депутатом 14,5 млн гривен частного предприятия.

Народный депутат поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси. Начиная с 2020 года он неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом. Используя эти встречи, он распространял ложную информацию об "отсутствии угрозы нападения с территории Беларуси".

Следствием установлено, что нардеп записывал программы на собственных медиаканалах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам. На них он распространял российские нарративы. Впоследствии эти материалы распространялись на пропагандистских ресурсах РФ, создавая в обществе агрессора впечатление, что это официальная позиция представителя украинской власти.

Не прекратил он эту деятельность и после начала вторжения.

В публичных выступлениях он продвигал тезисы о якобы "крахе украинской государственности", потере территорий и неспособности власти достичь мира. Также он убеждал, что Украина не сможет победить и должна идти на переговоры с РФ на любых условиях.

Также во время следствия задокументировано, что депутат использовал собственные связи в Беларуси для сделки с поставками минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако белорусская сторона затягивала поставки.

Депутат воспользовался ситуацией и убеждал предпринимателей, что якобы нет необходимых разрешений на перевозку груза. Хотя точно знал, что все документы имелись в наличии. Чтобы "решить проблему", он заставил бизнес заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн гривен.

Полученные средства он потратил на покупку трех авто премиум-класса - Porsche Macan, BMW X5M (2021 г.в.) и Mercedes-Benz AMG (2022 г.в.), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает 250 тысяч евро.

Шевченко обвиняется в:

государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);

государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);

мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе.