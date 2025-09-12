ГБР завершило расследование дела нардепа Шевченко
Работники ГБР во взаимодействии с СБУ завершили досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Украины. Ему инкриминируют государственную измену и завладение обманом средствами частного предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Имя нардепа в ГБР не назвали, однако, по информации источников РБК-Украина, речь о Евгении Шевченко.
Отмечается что после ознакомления с материалами дела стороной защиты, материалы будут переданы в суд.
Во время досудебного расследования следователи исследовали три эпизода. Первые два касался государственной измены до и после начала полномасштабного вторжения. Третий - мошеннического завладения народным депутатом 14,5 млн гривен частного предприятия.
Народный депутат поддерживал контакты с представителями посольства Беларуси. Начиная с 2020 года он неоднократно посещал эту страну, встречался с бизнесменами, политиками и самопровозглашенным президентом. Используя эти встречи, он распространял ложную информацию об "отсутствии угрозы нападения с территории Беларуси".
Следствием установлено, что нардеп записывал программы на собственных медиаканалах, давал интервью пророссийским блогерам и экспертам. На них он распространял российские нарративы. Впоследствии эти материалы распространялись на пропагандистских ресурсах РФ, создавая в обществе агрессора впечатление, что это официальная позиция представителя украинской власти.
Не прекратил он эту деятельность и после начала вторжения.
В публичных выступлениях он продвигал тезисы о якобы "крахе украинской государственности", потере территорий и неспособности власти достичь мира. Также он убеждал, что Украина не сможет победить и должна идти на переговоры с РФ на любых условиях.
Также во время следствия задокументировано, что депутат использовал собственные связи в Беларуси для сделки с поставками минеральных удобрений. Украинское предприятие оплатило продукцию, однако белорусская сторона затягивала поставки.
Депутат воспользовался ситуацией и убеждал предпринимателей, что якобы нет необходимых разрешений на перевозку груза. Хотя точно знал, что все документы имелись в наличии. Чтобы "решить проблему", он заставил бизнес заключить договор на консультационные услуги с подконтрольной ему фирмой на сумму 14,5 млн гривен.
Полученные средства он потратил на покупку трех авто премиум-класса - Porsche Macan, BMW X5M (2021 г.в.) и Mercedes-Benz AMG (2022 г.в.), которые оформил на подставных лиц. Общая таможенная стоимость машин превышает 250 тысяч евро.
Шевченко обвиняется в:
- государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины);
- государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины);
- мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Сейчас подозреваемый содержится в следственном изоляторе.
Дело Шевченко
Напомним, в ноябре 2024 года народному депутату Украины Евгению Шевченко сообщили о подозрении в государственной измене.
По информации правоохранителей, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.
В частности, нардеп массово распространял фейки роспропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и настроениях среди украинцев.
Позже правоохранители разоблачили нардепа на новых преступлениях. В частности, было задокументировано, что Шевченко "выманивал" деньги у одной из украинских компаний, которая покупала минеральные удобрения в Беларуси.