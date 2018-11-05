НАЗК перевірить депутатів ВР на наявність конфлікту інтересів за ініціювання справи проти АРМА

Фото: НАЗК (з відкритих джерел)

НАЗК перевірить на наявність конфлікту інтересів Ярослава Дубневича, Борислава Розенблата, Дмитра Святаша

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) перевірить на наявність конфлікту інтересів депутатів Верховної ради, які хотіли ініціювати провадження щодо неконституційності Агентства по розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Transparency International Україна.

Повідомляється, що серед депутатів - Ярослав Дубневич, Борислав Розенблат, Дмитро Святаш.

В кінці вересня Transparency International звернулося до НАПК з приводу порушення Дубневичем, Святашем, Розенблатом вимог закону "Про запобігання корупції" про конфлікт інтересів. Як наголошується, зазначені особи були серед тих 56 народних обранців "Відродження", Опозиційного блоку і БПП, які намагалися довести неконституційність окремих положень закону про АРМА.

На днях TI Україна отримала підтвердження про те, що НАЗК перевірить факти звернення і в результаті визначить наявність або відсутність ознак порушень законодавства.

Також у Transparency відзначили особистий інтерес деяких нардепів у блокуванні АРМА.

"Деякі з народних депутатів були особисто зацікавлені у блокуванні роботи АРМА. Адже їхнє майно або вже перебуває в управлінні Агентства, або може опинитися там найближчим часом. Зокрема, дві теплоелектроцентралі, які належать Ярославові Дубневичу з братом Богданом і завдяки яким державі завдано шкоди на 1,5 млрд грн, передані АРМА влітку 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Фото (ti-ukraine.org)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро України розслідує заволодіння компаніями нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів більше 300 млн кубометрів газу НАК "Нафтогаз України". Таким чином, компанії Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на 1,4 млрд гривень. Також в НАБУ повідомляли, що у справі Дубневичів фігурують 5 підозрюваних.

На початку серпня повідомлялося, що обидві ТЕЦ нардепів Дубневичів заарештовані і передані АРМА.