НАПК проверит депутатов ВР на наличие конфликта интересов за инициирование дела против АРМА

Фото: НАПК (из открытых источников)

НАПК проверит на наличие конфликта интересов Ярослава Дубневича, Борислава Розенблата, Дмитрия Святаша

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) проверит на наличие конфликта интересов депутатов Верховной рады, которые хотели инициировать производство по неконституционности Агентства по розыску и менеджмента активов (АРМА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International Украина.

Сообщается, что среди депутатов - Ярослав Дубневич, Борислав Розенблат, Дмитрий Святаш.

В конце сентября Transparency International обратилось к НАПК по поводу нарушения Дубневичем, Святашем, Розенблатом требований закона "О предотвращении коррупции" о конфликте интересов. Как отмечается, указанные лица были среди тех 56 народных избранников "Відродження", Оппозиционного блока и БПП, которые пытались доказать неконституционность отдельных положений закона об АРМА.

На днях TI Украина получила подтверждение о том, что НАПК проверит факты обращения и в результате определит наличие или отсутствие признаков нарушений законодательства.

Также в Transparency отметили личный интерес некоторых нардепов в блокировании АРМА.

"Некоторые из народных депутатов были лично заинтересованы в блокировании работы АРМА. Ведь их имущество или уже находится в управлении Агентства, или может оказаться там в ближайшее время. В частности, две теплоэлектроцентрали, принадлежащие Ярославу Дубневичу с братом Богданом и благодаря которым государству нанесен ущерб на 1,5 млрд гривен, переданы АРМА летом 2018 года", - говорится в сообщении.

Фото (ti-ukraine.org)

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует завладение компаниями нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей более 300 млн кубометров газа НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, компании Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на 1,4 млрд гривен. Также в НАБУ сообщали, что в деле Дубневичей фигурируют 5 подозреваемых.

В начале августа сообщалось, что обе ТЭЦ нардепов Дубневичей арестованы и переданы АРМА.