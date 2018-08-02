В деле компаний Дубневичей фигурируют 5 подозреваемых, - НАБУ

В НАБУ пока не говорят о возможном вынесении подозрений братьям Дубневичам

В деле компаний нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей (БПП), менеджмент которых незаконно завладел более 300 млн кубометров газа, на сегодня фигурируют 5 подозреваемых. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Почему государство может забрать энергетические компании депутатов Дубневичей".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что на данный момент идет досудебное следствие, а следователи не могут разглашать информацию о причастных к схеме по завладению газом компаниями Дубневичей "Энергия-Новояворовск" и "Энергия-Новый Роздол". В то же время в НАБУ уточнили, что подозрения выдвинули пяти гражданам, среди которых сотрудники обеих компаний, а также организатор схемы.

Отметим, в детективы пока не говорят о возможном вынесении подозрений по этому делу собственникам - братьям Дубневичам. Получить комментарии в компаниях "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск", а также пообщаться с Ярославом и Богданом Дубневичами РБК-Украина не удалось - запросы издания были проигнорированы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по версии НАБУ, компании Дубневичей нанесли НАК "Нафтогаз Украины" ущерб на 1,4 млрд гривен.