Компанії Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на 1,4 млрд гривень, - НАБУ

НАБУ розслідує заволодіння компаніями Дубневичів понад 300 млн кубометрів газу

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує заволодіння компаніями нардепів Ярослава і Богдана Дубневичів (БПП) більше 300 млн кубометрів газу НАК "Нафтогаз Україна". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Чому держава може забрати енергетичні компанії депутатів Дубневичів".

Зокрема, НАБУ з червня 2016 року розслідує заволодіння менеджерами компаній "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія-Новояворівськ", які керують Новояворівської то Новороздільскою теплоелетроцентралями (ТЕЦ) у Львівській області та належать Дубневичам, 363 млн кубометрів газу компанії "Нафтогаз Україна". Цей газ купувався в 2013-2015 роках для забезпечення населення тепловою енергією.

Відповідно до законодавства, теплогенеруючі підприємства купують газ для потреб побутових споживачів за регульованою ціною, яка в рази нижча за ринкову. У 2013-2014 роках і на початку 2015-го вона становила близько 1,31 тис. гривень за тис. кубометрів, в той час як ринкова ціна газу варіювалася в діапазоні від 3,35 до 11,3 тис. гривень за тис. кубометрів. Три квартали 2015 року регульована ціна газу становила 2,99 тис. гривень за тис. кубометрів, а ринкова - 8,7-9,6 тис. гривень за тис. кубометрів.

Відзначимо, газ, який "Нафтогаз" продає за регульованою ціною, має використовуватися виключно для надання населенню послуг з опалення та гарячого теплопостачання. Але, за даними НАБУ, на виробництво тепла для потреб побутових споживачів обидві ТЕЦ направили лише 55 млн кубометрів газу, а решту - понад 300 млн кубометрів - підприємства використовували для генерації електроенергії, яку продали ДП "Енергоринок" на суму 2,3 млрд гривень (без ПДВ).

Таким чином, компанії "Нафтогаз України" завдали збитків у розмірі 1,4 млрд гривень. Ця сума - різниця між отриманими НАК грошима за поставлений на ТЕЦ газ для потреб населення і сумою, яку "Нафтогаз" отримав би, якщо б підприємства купували у нього газ за ринковою ціною для виробництва електроенергії. А прибутковість для Новояворівської і Новороздільскої ТЕЦ в результаті використання пільгового газу для генерації електроенергії, навпаки, перевищила 60%. При тому, що закладена галузевим регулятором НКРЕКП рентабельність в тарифі складає 3-5%.

Якщо в суді буде доведено, що учасники і організатори схеми дійсно купували газ за пільговою ціною, але не використали його за цільовим призначенням, їм загрожує термін від 7 до 12 років позбавлення волі (ст. 191, ч. 5 КК).

Нагадаємо, в травні в інтерв'ю РБК-Україна директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що справа щодо Дубневичів знаходиться на завершальній стадії.