Обе ТЭЦ нардепов Дубневичей арестованы и переданы АРМА

АРМА готовится к конкурсу по отбору управителей для Новороздольненской и Новояворовской ТЭЦ

Новороздольненская и Новояворовская теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые принадлежат компаниям нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей (БПП), арестованы и переданы Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных в результате коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом говорится в материале РБК-Украина "Почему государство может забрать энергетические компании депутатов Дубневичей".

В частности, в НАБУ отметили, что по решению суда, обе ТЭЦ арестованы и переданы в управление АРМА. Соответствующее решение было принято по делу о незаконном завладении компаниями Дубневичей более 300 млн кубометров газа.

В то же время начальник управления по вопросам управления активами АРМА Виталий Резник уточнил РБК-Украина, что ТЭЦ переданы для "осуществления мер по организации управления".

"Мы управляем двумя способами - или продаем (активы, - ред.), или передаем по договору в управление. А вот уже управитель занимается непосредственно управлением активом. На данном этапе пока что управителя для этих ТЭЦ нет", - пояснил он.

По словам Резника, в ближайшее время управителя для двух ТЭЦ будут отбирать на конкурсе.

"На данный момент вопрос ареста активов обжалуется в апелляционном суде. Если арест будет отменен, то актив передаваться в управление не будет", - уточнил собеседник.

Виталий Резник также сообщил, что АРМА необходимы заключения о том, кто бы мог стать эффективным управителем ТЭЦ от регулятора рынка и НАК "Нафтогаз Украины". Но пока, по его словам, ни НАК, ни НКРЭКУ такую информацию агентству не предоставили.

"А без их мнения мы пока что не готовы двигаться вперед. Поэтому пока что ТЭЦ управляет собственник. Он ответствен за сохранность объектов в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Украины", - пояснил Резник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что компании Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на 1,4 млрд гривен.