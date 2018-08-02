Компании Дубневичей нанесли "Нафтогазу" ущерб на 1,4 млрд гривен, - НАБУ

НАБУ расследует завладение компаниями Дубневичей более 300 млн кубометров газа

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует завладение компаниями нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей (БПП) более 300 млн кубометров газа НАК "Нафтогаз Украина". Об этом говорится в материале РБК-Украина "Почему государство может забрать энергетические компании депутатов Дубневичей".

В частности, НАБУ с июня 2016 года расследует завладение менеджерами компаний "Энергия-Новый Роздол" и "Энергия-Новояворовск", которые управляют Новояворовской и Новороздольской теплоэлетроцентралями (ТЭЦ) во Львовской области и принадлежат Дубневичам, 363 млн кубометров газа компании "Нафтогаз Украина". Этот газ покупался в 2013-2015 годах для обеспечения населения тепловой энергией.

Согласно законодательству, теплогенерирующие предприятия покупают газ для нужд бытовых потребителей по регулируемой цене, которая в разы ниже рыночной. В 2013-2014 годах и в начале 2015-го она составляла порядка 1,31 тыс. гривен за тыс. кубометров, в то время как рыночная цена газа варьировалась в диапазоне от 3,35 до 11,3 тыс. гривен за тыс. кубометров. Три квартала 2015 года регулируемая цена газа составляла 2,99 тыс. гривен за тыс. кубометров, а рыночная - 8,7-9,6 тыс. гривен за тыс. кубометров.

Отметим, газ, который "Нафтогаз" продает по регулируемой цене, должен использоваться исключительно для предоставления населению услуг по отоплению и горячему теплоснабжению. Но, по данным НАБУ, на производство тепла для нужд бытовых потребителей обе ТЭЦ направили лишь 55 млн кубометров газа, а остальной объем - более 300 млн кубометров - предприятия использовали для генерации электроэнергии, которую продали ГП "Энергорынок" на сумму 2,3 млрд гривен (без НДС).

Таким образом, компании "Нафтогаз Украины" нанесли ущерб в размере 1,4 млрд гривен. Эта сумма - разница между полученными НАК деньгами за поставленный на ТЭЦ газ для нужд населения и суммой, которую "Нафтогаз" получил бы, если бы предприятия покупали у него газ по рыночной цене для производства электроэнергии. А прибыльность для Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в результате использования "льготного" газа для генерации электроэнергии, напротив, превысила 60%. При том, что заложенная отраслевым регулятором НКРЭКУ рентабельность в тарифе составляет 3-5%.

Если в суде будет доказано, что участники и организаторы схемы действительно покупали газ по льготной цене, но не использовали его по целевому назначению, им грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы (ст. 191, ч.5 УК).

Напомним, в мае в интервью РБК-Украина директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что дело в отношении Дубневичей находится на завершающей стадии.