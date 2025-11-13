ua en ru
Кабмин готовит решение по всем госкомпаниям на фоне скандала в "Энергоатоме"

Киев, Четверг 13 ноября 2025 16:40
UA EN RU
Кабмин готовит решение по всем госкомпаниям на фоне скандала в "Энергоатоме" Фото: Юлия Свириденко, премьер Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Коррупция в Украине недопустима, особенно в условиях полномасштабной войны. Правительство подготовит комплексное решение, чтобы бороться с такой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram.

Свириденко напомнила, что после того, как Национальное антикоррупционное бюро разоблачило преступную организацию, которая брала откаты у контрагентов "Энергоатома", были приняты важные решения.

В частности, Кабмин предложил Раде уволить министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Также правительство инициировало санкции против двух фигурантов схемы.

При этом происходит перезапуск "Энергоатома" - отстранение руководства и начало аудита компании.

"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - добавила премьер.

Расследование НАБУ

Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро выяснило, что группировка, в которую входили чиновники, требовала от контрагентов "Энергоатома" взятки, чтобы они сохранили статус поставщика.

На этом фоне украинское правительство решило распустить наблюдательный совет "Энергоатома". Новый наблюдательный совет должен будет избрать новое руководство и провести аудит.

Также Кабмин принял решение отстранить от должности вице-президента "Энергоатома" Якоба Хартмута.

Более детально о схеме, которая вызвала общественный резонанс, - в материале РБК-Украина.

