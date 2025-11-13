Кабмин готовит решение по всем госкомпаниям на фоне скандала в "Энергоатоме"

Коррупция в Украине недопустима, особенно в условиях полномасштабной войны. Правительство подготовит комплексное решение, чтобы бороться с такой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко в Telegram .

Свириденко напомнила, что после того, как Национальное антикоррупционное бюро разоблачило преступную организацию, которая брала откаты у контрагентов "Энергоатома", были приняты важные решения.

В частности, Кабмин предложил Раде уволить министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светлану Гринчук. Также правительство инициировало санкции против двух фигурантов схемы.

При этом происходит перезапуск "Энергоатома" - отстранение руководства и начало аудита компании.

"Готовим комплексное решение по всем государственным компаниям, в частности энергетическим. Проводим аудит и поручили наблюдательным советам проверить состояние работы, особенно в части закупок", - добавила премьер.