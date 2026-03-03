ua en ru
Вт, 03 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США ответили, перекрыл ли Иран важный Ормузский пролив

Вторник 03 марта 2026 09:56
UA EN RU
В США ответили, перекрыл ли Иран важный Ормузский пролив Фото: Иран пойдет на полное закрытие Ормузского пролива (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По словам американских военных, Иран до сих пор не перекрыл Ормузский пролив, ведь его корабли его не минируют и не осуществляют его постоянное патрулирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Fox News Дженифер Гриффин.

Читайте также: Иран на переговорах хвастался, что может создать 11 ядерных бомб, - Виткофф

"Центральное командование США утверждает, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявления КСИР. Иран не патрулирует пролив, и пока что нет никаких признаков того, что он занимается его минированием", - заявила Гриффин.

Она также подчеркнула, что около 80 процентов иранской нефти идет в Китай. Блокирование логистики нефти и газа в проливе повредит Ирану и его ключевому союзнику.

Где находится Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.

Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина в разных местах варьируется в пределах от 55 до 95 км. Он имеет среднюю глубину 27,5 м, наибольшая составляет 229 м.

Среди главных портов, расположенных вблизи пролива, - Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).

Пролив разделен на два транспортных канала шириной около 2,5 км каждый, отделенные друг от друга 5-километровой буферной зоной.

Росія збагатиться на хаосі в Ірані? Експерт пояснив реалії нафтового ринку

Фото: где расположен Ормузский пролив (скриншот Google Maps)

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что из-за боевых действий и взаимных атак Ирана, США и Израиля, судоходство в регионе фактически остановилось - объемы упали на 75%. Владельцы танкеров просто не рискуют выходить в море.

Хотя ОАЭ и Саудовская Аравия пытаются "прокачать" нефть в обход через трубы, этого мало. Как результат - цены на топливо резко подскочили. Индия и Иран уже подняли ценники на свою нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран НАФТА Китай
Новости
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Украина получила первый транш от МВФ: на что направят средства
Аналитика
Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Эйджизм в Украине закончился? Как работники 55+ спасают рынок труда: интервью с Эллой Либановой