В США ответили, перекрыл ли Иран важный Ормузский пролив

По словам американских военных, Иран до сих пор не перекрыл Ормузский пролив, ведь его корабли его не минируют и не осуществляют его постоянное патрулирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналистки Fox News Дженифер Гриффин.

"Центральное командование США утверждает, что Ормузский пролив не закрыт, несмотря на заявления КСИР. Иран не патрулирует пролив, и пока что нет никаких признаков того, что он занимается его минированием", - заявила Гриффин.

Она также подчеркнула, что около 80 процентов иранской нефти идет в Китай. Блокирование логистики нефти и газа в проливе повредит Ирану и его ключевому союзнику.

Где находится Ормузский пролив

Ормузский пролив расположен на юго-востоке Ближнего Востока, между Ираном на севере и Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на юге. Он соединяет Персидский залив с Оманским заливом, а далее - с Аравийским морем и Индийским океаном.

Ормузский пролив простирается на 195 км в длину, а его ширина в разных местах варьируется в пределах от 55 до 95 км. Он имеет среднюю глубину 27,5 м, наибольшая составляет 229 м.

Среди главных портов, расположенных вблизи пролива, - Бендер-Аббас (Иран) и Эль-Хасаб (Оман).

Пролив разделен на два транспортных канала шириной около 2,5 км каждый, отделенные друг от друга 5-километровой буферной зоной.

Фото: где расположен Ормузский пролив (скриншот Google Maps)