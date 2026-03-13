ua en ru
Главная » Бизнес » Экономика

Дизель под 82, а газ - по 45: крупные АЗС подняли цены 13 марта

09:51 13.03.2026 Пт
4 мин
Дизель и автогаз подорожали на 1 грн на популярных АЗС
aimg Мария Кучерявец
Дизель под 82, а газ - по 45: крупные АЗС подняли цены 13 марта Фото: сети АЗС повышают цены на дизель и газ (Getty Images)

Ценники на топливо снова поползли вверх. Если еще вчера премиальный дизель можно было найти дешевле, то сегодня на одной из АЗС он вплотную приблизился к 82 грн, а газ в одной из сетей почти достиг отметки в 45 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга цен.

Цены на такси взлетят из-за дорогого топлива? Что говорят в Bolt и Uklon

Главное:

  • Бензин: Популярный А-95 на OKKO, WOG, SOCAR держится на отметке 70,99 грн, в "Укрнафте" - 68,99 грн. Самый дорогой бензин ("сотый") стоит 80,99 грн.
  • Дизель: подорожал на 1 грн в крупных сетях. Цена на стандартное ДТ колеблется от 71,99 грн ("Укрнафта") до 78,99 грн (SOCAR). Премиальный дизель на SOCAR уже пересек отметку и стоит 81,99 грн.
  • Автогаз: прибавил 1 грн к стоимости почти везде, кроме государственной АЗС. Самая высокая цена зафиксирована на WOG - 44,98 грн, самая низкая в "Укрнафте" - 40,99 грн.

Дизель под 82, а газ - по 45: крупные АЗС подняли цены 13 марта

Фото: цены на топливо на популярных сетях АЗС 13 марта (инфографика РБК-Украина)

По результатам мониторинга цен, бензин в популярных сетях автозаправочных станций остался стабильными, однако наблюдается подорожание дизельного топлива и автомобильного газа на ряде ключевых АЗС.

Обзор цен на АЗС 13 марта

OKKO

Сеть повысила стоимость дизеля и газа на 1 гривну.

  • Бензин Pulls 100: 80,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 73,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 70,99 грн
  • ДТ Pulls: 79,99 грн (было 78,99 грн)
  • ДТ Евро: 76,99 грн (было 75,99 грн)
  • Газ: 43,99 грн (было 42,99 грн)

WOG

На заправках WOG цены на дизельное топливо выросли на 1 гривну, на газ - аналогично.

  • Бензин 100: 80,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 73,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 70,99 грн
  • ДТ Евро-5: 77,99 грн (было 76,99 грн)
  • ДТ Mustang: 80,99 грн (было 79,99 грн)
  • Газ: 44,98 грн (было 43,98 грн)

SOCAR

Сеть SOCAR также откорректировала стоимость дизельного топлива и автогаза на 1 гривну.

  • Бензин NANO 100: 80,99 грн
  • Бензин NANO 95: 74,99 грн
  • Бензин А-95: 70,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 81,99 грн (было 80,99 грн)
  • ДТ NANO: 78,99 грн (было 77,99 грн)
  • Газ: 43,98 грн (было 42,98 грн)

"Укрнафта"

На заправках государственной "Укрнафты" по состоянию на сегодня стоимость всех видов топлива осталась без изменений по сравнению с предыдущими сутками.

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 75,99 грн
  • ДТ: 71,99 грн
  • Газ: 40,99 грн

Почему дорожает топливо

На мировом энергетическом рынке сейчас наблюдается нестабильность. После начала операции США и Израиля против Ирана цены на нефть остаются высокими и колеблются.

Война на Ближнем Востоке повлияла на движение танкеров через Ормузский пролив и работу НПЗ в ряде стран Персидского залива.

В частности, нефть марки Brent сейчас торгуется примерно по 101 доллар за баррель.

Дополнительно на рынок повлияло решение США временно ослабить санкции против российской нефти и нефтепродуктов. Третьим странам разрешили покупать энергоносители из РФ, но только те, которые были загружены на танкеры до 12 марта и уже находятся в море. Такое разрешение будет действовать месяц и касается около 124 млн баррелей нефти.

В Минфине США считают, что это решение якобы не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству.

В то же время издание Financial Times пишет, что ситуация может стать "резким поворотом в судьбе Москвы". Ведь перед этим российский нефтяной экспорт упал до самого низкого уровня с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Добавим, что еще на прошлой неделе резко начали расти цены на топливо и в Украине. Глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко объяснил, что одной из главных причин подорожания является зависимость Украины от импорта топлива.

По его словам, после остановки крупнейшего нефтеперерабатывающего завода около 85% светлых нефтепродуктов страна вынуждена завозить из-за рубежа.

Кроме того, на цены влияют рост спроса (на бензин А-95 вырос на 40-70%, а на дизель на 60-140%.), сокращение запасов топлива, более дорогая логистика и меньшее предложение от европейских поставщиков.

В то же время правительство Украины готовит новую программу с системой кэшбэка на дизель, бензин и газ. Замысел заключается в том, чтобы компенсировать часть расходов на топливо, стоимость которого резко возросла в последнее время.

