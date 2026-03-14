Иран допускает возможность пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, но есть условие

01:15 14.03.2026 Сб
2 мин
Танкеры смогут пройти пролив, но торговля должна осуществляться не долларами, как обычно
aimg Маловичко Юлия
Фото: танкер с нефтью (Getty Images)

Тегеран допустил пропуск ограниченного количества нефтяных танкеров через Ормузский пролив, если торговля будет осуществляться китайскими юанями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Иран рассматривает возможность разрешения ограниченному количеству нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив, если торговля грузами будет осуществляться в китайских юанях. Об этом сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

По словам источника, этот возможный шаг происходит на фоне работы исламской республики над новым планом управления потоком нефтяных танкеров через пролив.

Сообщается, что международная торговля нефтью почти полностью осуществляется в долларах, за исключением российской нефти, которая подпадает под санкции и торгуется в рублях или юанях.

Китай в течение последних нескольких лет пытался навязать свои услуги, покупая нефть в юанях, в частности у Саудовской Аравии. Но доллар остается мировой резервной валютой, а юань не пользуется широким признанием на мировом рынке.

Блокада Ормузского пролива

Как известно, вскоре после начала войны в Иране последний заблокировал переход таканеров с нефтью через Ормузский пролив.

Вследствие дефицита нефти на рынках США частично сняли санкции с РФ в секторе нефти, чтобы типа стабилизировать рынок.

Отмети, что подорожание нефти помогло заработать Москве значительное количество денег, которую Кремль несомненно направит на укрепление военных нужд и, как следствие, против Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НАФТА Иран
Новости
"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко