Иран допускает возможность пропуска нефтяных танкеров через Ормузский пролив, но есть условие
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Иран рассматривает возможность разрешения ограниченному количеству нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив, если торговля грузами будет осуществляться в китайских юанях. Об этом сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.
По словам источника, этот возможный шаг происходит на фоне работы исламской республики над новым планом управления потоком нефтяных танкеров через пролив.
Сообщается, что международная торговля нефтью почти полностью осуществляется в долларах, за исключением российской нефти, которая подпадает под санкции и торгуется в рублях или юанях.
Китай в течение последних нескольких лет пытался навязать свои услуги, покупая нефть в юанях, в частности у Саудовской Аравии. Но доллар остается мировой резервной валютой, а юань не пользуется широким признанием на мировом рынке.
Блокада Ормузского пролива
Как известно, вскоре после начала войны в Иране последний заблокировал переход таканеров с нефтью через Ормузский пролив.
Вследствие дефицита нефти на рынках США частично сняли санкции с РФ в секторе нефти, чтобы типа стабилизировать рынок.
Отмети, что подорожание нефти помогло заработать Москве значительное количество денег, которую Кремль несомненно направит на укрепление военных нужд и, как следствие, против Украины.