Комендантский час в Украине могут отменить: Зеленский назвал условие
В некоторых городах и общинах Украины могут отменить комендантский час. Такое решение возможно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава украинского государства отметил, что он поручил пересмотреть правила для комендантского часа.
"Во время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация безопасность это позволяет, безусловно", - сказал президент.
По его словам, соответствующие предложения должны представить чиновники Кабмина. Это решение необходимо, чтобы украинцы могли в любое время получить всю необходимую помощь и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.
Чрезвычайная ситуация в энергетике
Напомним, сегодня, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.
По его словам, многие вопросы требуют срочного решения на фоне последних массированных ударов России по энергетике, а также сложных погодных условий.
В Минэнерго ранее заявляли о том, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве. Это объясняется тем, что последние массированные атаки, в частности, были направлены на энергетические объекты столицы.
Сегодня, 14 января, премьер Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что с вечера четверга, 15 января, ожидается улучшение графиков ограничения электроснабжения. Но это возможно при том условии, если не будет новых массированных ударов россиян.