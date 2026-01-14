Комендантский час в Украине могут отменить: Зеленский назвал условие

В некоторых городах и общинах Украины могут отменить комендантский час. Такое решение возможно из-за чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, соответствующие предложения должны представить чиновники Кабмина. Это решение необходимо, чтобы украинцы могли в любое время получить всю необходимую помощь и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.

" Во время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация безопасность это позволяет, безусловно ", - сказал президент.

Глава украинского государства отметил, что он поручил пересмотреть правила для комендантского часа.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, сегодня, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

По его словам, многие вопросы требуют срочного решения на фоне последних массированных ударов России по энергетике, а также сложных погодных условий.

В Минэнерго ранее заявляли о том, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве. Это объясняется тем, что последние массированные атаки, в частности, были направлены на энергетические объекты столицы.

Сегодня, 14 января, премьер Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что с вечера четверга, 15 января, ожидается улучшение графиков ограничения электроснабжения. Но это возможно при том условии, если не будет новых массированных ударов россиян.