Чрезвычайная ситуация в энергетике: Зеленский ждет предложения о работе школ

Киев, Среда 14 января 2026 20:02
UA EN RU
Чрезвычайная ситуация в энергетике: Зеленский ждет предложения о работе школ Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Иван Носальский

Минобразования и местные власти должны будут подготовить предложения по образовательному процессу на время чрезвычайной ситуации в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

"Ожидаем предложений от Министерства образования и науки и местных властей относительно форматов учебного процесса на время чрезвычайной ситуации", - сказал глава украинского государства.

Такое заявление он сделал во время совещания по чрезвычайным обстоятельствам в энергетической системе Украины, на котором отдельное внимание уделили Киеву.

Чрезвычайная ситуация в энергетике

По итогам совещания глава украинского государства рассказал, что в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

По его словам, последствия российских ударов и ухудшение погодных условий привели к тяжелой ситуации.

Как отметил вчера, 13 января, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник заявил о том, что самая сложная ситуация со светом наблюдается в Киеве.

Он рассказал, что часть жилых домов в столице также остаются без отопления.

Такая ситуация возникла после нескольких массированных ударов россиян. Они атаковали энергетические объекты столицы ударными дронами и ракетами.

В Киеве по состоянию на 14 января действуют экстренные отключения света. У некоторых домов электроснабжение отсутствует по несколько дней подряд.

