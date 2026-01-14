Шмыгаля назначили первым вице-премьером и министром энергетики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Таким образом, второй раз Верховная Рада смогла назначить Шмыгаля министром энергетики. Во время первого голосования, которое было вчера, его кандидатура не получила достаточной поддержки - за назначение отдали голоса только 210 народных депутатов.

Как голосовали нардепы

Таким образом, "за" отдали голоса 246 нардепов, 2 - против, 20 - воздержались, не голосовали 33 парламентария.

Голосование по фракциям:

"Слуга народа" - 167

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 4

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"За будущее" - 11

"Голос" - 8

"Доверие" - 16

"Восстановление Украины" - 14

Переход Шмыгаля из Минобороны

Еще 2 января президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Федорову назначение министром обороны, а Шмыгалю - вице-премьером и министром энергетики. На следующий день оба министра написали заявления об отставке.

По данным источников РБК-Украина, Шмыгаль деликатно отклонил первое предложение возглавить Минэнерго, поскольку только начал работать в Минобороны и не хотел сразу брать на себя "проблемное" ведомство.

В итоге после второго дня переговоров ему предложили совместить Минэнерго с должностью первого вице-премьера, на что Шмыгаль согласился, формально став вторым человеком в правительстве.

Шмыгаль возглавил Минэнерго на фоне ударов РФ

Президент 3 января сообщил, что провел консультации с премьером Юлией Свириденко относительно назначения Шмыгаля на должность первого вице-министра энергетики.

Глава государства отметил, что поблагодарил Шмыгаля "за системную работу" в Министерстве обороны и активизацию процессов для защиты Украины и подчеркнул, что такая же системность нужна и для энергетики. Она поможет оперативно восстанавливать объекты после российских ударов и обеспечивать стабильное развитие отрасли.

До назначения Шмыгаля Минэнерго временно возглавлял Артем Некрасов. Предыдущий министр Светлана Гринчук может быть связана с масштабным делом "Мидас", которое расследует НАБУ о коррупции в энергетике.

Кадровые изменения во власти

В начале 2026 года Зеленский инициировал масштабные кадровые перестановки в верхушке власти. Одной из ключевых стала замена Андрея Ермака на Кирилла Буданова на должности руководителя ОП.

В свою очередь новым главой ГУР МО стал Олег Иващенко, который руководил Службой внешней разведки.

5 января президент встретился с Василием Малюком, который подал в отставку с должности главы СБУ, однако останется в системе для реализации "асимметричных спецопераций мирового уровня".

На следующий день Зеленский назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности.

Кроме того, обновлено руководство Государственной пограничной службы: и.о. председателя стал Валерий Вавринюк. Президент также сменил руководство в ряде областных военных администраций.

Глава государства объяснил кадровые перестановки подготовкой государства к любому развитию событий в войне. Он подчеркнул, что Украина близка к дипломатическому результату, но должна быть готова к сценарию, когда Россия заблокирует переговоры.

Он добавил, что после обновления правительства планируется глубокая перезагрузка оборонного сектора и Вооруженных сил, но сначала нужно убедиться, что все государственные институты работают эффективно и слаженно.