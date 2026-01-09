ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

"Сверхморозы" не придут? Что будет с погодой в Украине на выходных и где ждать снег

Пятница 09 января 2026 15:04
"Сверхморозы" не придут? Что будет с погодой в Украине на выходных и где ждать снег В течение выходных морозы усилятся в большинстве областей Украины (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Погода в Украине завтра, 10 января, ожидается несколько спокойнее, чем сейчас. Однако морозы усилятся, а на некоторые области уже вскоре начнет влиять другой циклон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Что будет с погодой в Украине завтра

Согласно информации эксперта, в начале выходных ветер в Украине несколько стихнет.

Исходя из прогностических тенденций, завтра (10 января) лишь на Левобережье еще будут временами порывы до 15-20 метров в секунду.

"Направление - преимущественно западное", - уточнила Диденко.

Она сообщила также, что циклон (который влияет на погоду в Украине сейчас), "уйдет прочь".

"Однако другой подтянется на наши юг и восток", - добавила синоптик.

Следовательно, "ближайшей ночью еще походит небольшой снег по северным областям".

Между тем днем субботы мокрый снег и дождь придут с новым циклоном:

  • на юг;
  • на восток;
  • в Днепропетровскую область.

"То есть, завтра днем в большинстве областей Украины без существенных осадков. Однако на юге, а вечером в субботу - и на востоке - ожидаются мокрый снег и дождь, с сильным ветром", - объяснила метеоролог.

При этом повсеместно в Украине будет гололедица.

Кроме того, уже в ближайшее время усилятся морозы:

  • в западных областях ночью предполагается -12-18 градусов, днем -7-12 градусов;
  • на севере и в центре ночью -7-14 градусов, днем -4-10 градусов;
  • на юге и востоке ночью -2-7 градусов, днем - от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Как изменится погода на выходных в Киеве

В Киеве 10 января ночью ожидается небольшой снег. Днем - без существенных осадков.

Ослабление западного ветра - до умеренного.

Температура воздуха в столице ближайшей ночью -12 градусов. Днем субботы -10 градусов.

Но уже вечером субботы станет холоднее - до 14 градусов мороза.

На дорогах - гололедица.

В воскресенье, 11 января, погода в Киеве ожидается без осадков. Гололедица.

Температура воздуха ночью -15 градусов, днем -12 градусов по Цельсию.

Чего ждать от погоды в Украине в воскресенье

В течение воскресенья, 11 января, сложные погодные условия ожидаются:

  • на юге страны;
  • на востоке Украины.

"Из-за очередного южного циклона", - объяснила Диденко.

Речь идет о мокром снеге, дожде, налипании мокрого снега, сильном ветре, гололеде.

"На остальной территории Украины в воскресенье, 11-го января, без существенных осадков, разве на западе полетает небольшой снег", - добавила синоптик.

Мороз послезавтра еще усилится.

Тем временем относительно теплее будет:

  • в Донецкой области;
  • в Луганской области;
  • в Крыму.

"Морозы еще продлятся, какого-то СверхМороза я не вижу, пока, по крайней мере. Понятно, что ночные 12-18 градусов не рахат-лукум, но 25-30 градусов мороза, о которых говорили "британские ученые", не обнаружено в прогностических картах", - поделилась Диденко.

В завершение она посоветовала украинцам одеваться тепло, достать варежки (не перчатки), теплые шапки, специальные "кошки" на ботинки, даже электроодеяла (если будет свет).

"Кому нужно выморозить что-то на улице - как раз. Перебрать кухонный пенал на предмет выявления старых круп - птичкам или животным уличным все пригодится в такую стужу", - подытожила специалист.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, в последние дни синоптики предупреждали украинцев о существенном осложнении погодных условий.

Так, в течение четверга (8 января) и пятницы (9 января) некоторые области Украины засыпает снегом в связи с перемещением активного циклона с юго-запада. Местами выпало до 35 см снега.

Кое-где наблюдаются порывы ветра и метели. В других местах - мокрый снег и дождь.

Во многих локациях - гололед, налипание мокрого снега. На дорогах - гололедица.

Из-за интенсивных снегопадов и осложнения погодных условий в ряде областей Украины резко ухудшилась ситуация на дорогах.

Правоохранители фиксируют существенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий (есть погибшие и травмированные в ДТП).

В нескольких областях утром 9 января продолжают действовать ограничения для движения тяжеловесного транспорта.

Между тем в Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, что после снегопадов Украину накроют морозы. Местами температура воздуха может "упасть" до -23 градусов по Цельсию.

