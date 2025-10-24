НАБУ разоблачило миллиардные махинации в налоговой службе: объявлено подозрение 11 лицам
НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему с участием экс-руководителей налоговой службы. Оборот конвертационного центра достигал 15 миллиардов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
По данным следствия, бывший глава Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области организовали деятельность конвертационного центра с оборотом около 15 млрд гривен.
По информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем главе Государственной налоговой службы Евгении Олейникове.
Как сообщили в НАБУ, участники схемы создали более 200 подконтрольных компаний, которые использовали для минимизации налоговых платежей.
Предприятия составляли фиктивные налоговые накладные, регистрировали их в Едином реестре и передавали реальным компаниям для уменьшения налоговых обязательств.
За период с 2020 по 2023 год конвертационный центр оформил налоговые накладные с ложными данными на сумму около 15 млрд гривен Сумма фиктивного НДС, по подсчетам следствия, превышает 2,3 млрд гривен.
Расследование установило, что тогдашний исполняющий обязанности председателя ГНС способствовал беспрепятственной работе центра, а его сообщница в Полтаве обеспечивала принятие нужных решений в пользу "схемных" компаний. В результате государственный бюджет недополучил не менее 147 млн гривен.
Сейчас о подозрении сообщено 11 участникам преступной организации.
Фото: в Украине разоблачили налоговую аферу с участием экс-руководителей ГНС (t.me/nab_ukraine)
