НАБУ разоблачило миллиардные махинации в налоговой службе: объявлено подозрение 11 лицам

Пятница 24 октября 2025 15:11
НАБУ разоблачило миллиардные махинации в налоговой службе: объявлено подозрение 11 лицам Фото: НАБУ разоблачило миллиардные махинации в налоговой службе (t.me/nab_ukraine)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

НАБУ и САП совместно с СБУ разоблачили масштабную коррупционную схему с участием экс-руководителей налоговой службы. Оборот конвертационного центра достигал 15 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

По данным следствия, бывший глава Государственной налоговой службы Украины и заместитель начальника Главного управления ГНС в Полтавской области организовали деятельность конвертационного центра с оборотом около 15 млрд гривен.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о бывшем главе Государственной налоговой службы Евгении Олейникове.

Как сообщили в НАБУ, участники схемы создали более 200 подконтрольных компаний, которые использовали для минимизации налоговых платежей.

Предприятия составляли фиктивные налоговые накладные, регистрировали их в Едином реестре и передавали реальным компаниям для уменьшения налоговых обязательств.

За период с 2020 по 2023 год конвертационный центр оформил налоговые накладные с ложными данными на сумму около 15 млрд гривен Сумма фиктивного НДС, по подсчетам следствия, превышает 2,3 млрд гривен.

Расследование установило, что тогдашний исполняющий обязанности председателя ГНС способствовал беспрепятственной работе центра, а его сообщница в Полтаве обеспечивала принятие нужных решений в пользу "схемных" компаний. В результате государственный бюджет недополучил не менее 147 млн гривен.

Сейчас о подозрении сообщено 11 участникам преступной организации.

Фото: в Украине разоблачили налоговую аферу с участием экс-руководителей ГНС (t.me/nab_ukraine)

Другие разоблачения НАБУ

Напомним, недавно антикоррупционные органы разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на под стрекательстве к подкупу якобы прокуроров САП и судей ВАКС.

Также сообщалось о разоблачении масштабной коррупционной схемы при закупке дронов и средств РЭБ. В частности, контракты заключались по заведомо завышенным ценам.

Кроме того, СБУ и НАБУ разоблачили бывшего госсекретаря Министерства юстиции Украины и действующих топ-чиновников на хищении бюджетных средств.

