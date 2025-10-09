Взятка в 3,5 млн долларов за закрытие дела НАБУ: на коррупции уличили прокурора ОГП

Антикоррупционные органы разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к подкупу якобы прокуроров САП и судей ВАКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

"При процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ разоблачили прокурора Офиса Генерального прокурора и адвокатов на подстрекательстве к предоставлению 3 500 000 долларов США неправомерной выгоды за закрытие уголовного производства, которое расследуют детективы НАБУ", - говорится в сообщении.

Средства якобы должны были передаваться прокурорам САП и судьям ВАКС за принятие соответствующего решения.

Как установило расследование, адвокаты, вступив в преступный сговор с прокурором Офиса Генерального прокурора, предложили подозреваемому в одном из дел НАБУ решить вопрос о закрытии дела путем подкупа должностных лиц САП и ВАКС.

"Согласно разработанному плану лица выполняли роль посредников при получении и передаче денежных средств. При этом размер неправомерной выгоды увеличился - с 2 000 000 до 3 500 000 долларов США", - рассказали в ведомстве.

В САП добавили, что на момент разоблачения преступления прокурор и адвокаты получили от подозреваемого часть средств в размере 200 000 долларов США.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, направленные на установление всех возможных участников преступной схемы и документирования их противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация: ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Фото: антикоррупционные органы разоблачили прокурора ОГП и адвокатов (t.me/sap_gov_ua)