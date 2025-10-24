НАБУ викрило мільярдні махінації у податковій службі: оголошено підозру 11 особам
НАБУ і САП спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему за участю екскерівників податкової служби. Обіг конвертаційного центру сягав 15 мільярдів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
За даними слідства, колишній очільник Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області організували діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 15 млрд гривень.
За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього голову Державної податкової служби Євгена Олейнікова.
Як повідомили у НАБУ, учасники схеми створили понад 200 підконтрольних компаній, які використовували для мінімізації податкових платежів.
Підприємства складали фіктивні податкові накладні, реєстрували їх у Єдиному реєстрі та передавали реальним компаніям для зменшення податкових зобов’язань.
За період із 2020 по 2023 рік конвертаційний центр оформив податкові накладні з неправдивими даними на суму близько 15 млрд гривень Сума фіктивного ПДВ, за підрахунками слідства, перевищує 2,3 млрд гривень.
Розслідування встановило, що тодішній виконувач обов’язків голови ДПС сприяв безперешкодній роботі центру, а його спільниця у Полтаві забезпечувала ухвалення потрібних рішень на користь "схемних" компаній. У результаті державний бюджет недоотримав щонайменше 147 млн гривень.
Наразі про підозру повідомлено 11 учасникам злочинної організації.
Фото: в Україна викрили податкову аферу за участі екскерівників ДПС (t.me/nab_ukraine)
Інші викриття НАБУ
Нагадаємо, нещодавно антикорупційні органи викрили прокурора Офісу Генерального прокурора та адвокатів на підбурюванні до підкупу начебто прокурорів САП та суддів ВАКС.
Також повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми при закупівлі дронів та засобів РЕБ. Зокрема, контракти укладалися за завідомо завищеними цінами.
Крім того, СБУ та НАБУ викрили колишнього держсекретаря Міністерства юстиції України та діючих топчиновників на розкраданні бюджетних коштів.