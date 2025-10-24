НАБУ викрило мільярдні махінації у податковій службі: оголошено підозру 11 особам

НАБУ і САП спільно з СБУ викрили масштабну корупційну схему за участю екскерівників податкової служби. Обіг конвертаційного центру сягав 15 мільярдів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, колишній очільник Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПС у Полтавській області організували діяльність конвертаційного центру з оборотом близько 15 млрд гривень.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про колишнього голову Державної податкової служби Євгена Олейнікова.

Як повідомили у НАБУ, учасники схеми створили понад 200 підконтрольних компаній, які використовували для мінімізації податкових платежів.

Підприємства складали фіктивні податкові накладні, реєстрували їх у Єдиному реєстрі та передавали реальним компаніям для зменшення податкових зобов’язань.

За період із 2020 по 2023 рік конвертаційний центр оформив податкові накладні з неправдивими даними на суму близько 15 млрд гривень Сума фіктивного ПДВ, за підрахунками слідства, перевищує 2,3 млрд гривень.

Розслідування встановило, що тодішній виконувач обов’язків голови ДПС сприяв безперешкодній роботі центру, а його спільниця у Полтаві забезпечувала ухвалення потрібних рішень на користь "схемних" компаній. У результаті державний бюджет недоотримав щонайменше 147 млн гривень.

Наразі про підозру повідомлено 11 учасникам злочинної організації.

Фото: в Україна викрили податкову аферу за участі екскерівників ДПС (t.me/nab_ukraine)