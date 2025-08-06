Топ-чиновников Минюста разоблачили в хищении более 10 млн гривен

СБУ и НАБУ разоблачили бывшего госсекретаря Министерства юстиции Украины и действующих топ-чиновников на хищении бюджетных средств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Киберспециалисты Службы безопасности совместно с НАБУ при содействии новоназначенного Министра юстиции Украины разоблачили еще одну схему присвоения государственных средств. Фигуранты украли более 10 млн гривен на закупках для цифровой модернизации", - говорится в сообщении.

По материалам дела, к сделке причастен бывший государственный секретарь Министерства юстиции Украины, а также действующие руководитель и заместитель ведомственных управлений.

Фото: топ-чиновников Минюста уличили в хищении более 10 млн гривен (t.me/SBUkr)

Как установило расследование, чиновники присвоили бюджетные средства, выделенные на закупку серверного оборудования и программного обеспечения для нужд Минюста. Этот аппаратно-программный комплекс должен был обеспечить модернизацию электронных систем ведомства.

По данным следствия, в 2021 году фигуранты инициировали заключение договора с аффилированной частной компанией на приобретение для Минюста новых серверов и программного обеспечения на 19 млн гривен. При этом указанная стоимость закупки в разы превысила среднерыночные цены на эти виды товаров и услуг.

Таким образом, более половины суммы, перечисленной из бюджета на счета подрядчиков, было похищено организаторами схемы.

Инициированная правоохранителями товароведческая и судебно-экономическая экспертизы приобретенного серверного оборудования и программного обеспечения подтвердили факты незаконной деятельности.

На основании полученных доказательств экс-госсекретарю Минюста, руководителю и заместителю ведомственных управлений сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах).

Кроме того, по этой же статье о подозрении сообщено трем руководителям аффилированной частной компании, с которой был заключен соответствующий договор.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех участников схемы. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.