Миндича и Цукермана объявили в розыск

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД Украины.

Отмечается, что оба фигуранта операции "Мидас" от НАБУ и САП находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Также известно, что согласно базе данных МВД Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября этого года.

Какова была роль Миндича и Цукермана в коррупционных схемах

Тимур Миндич на опубликованных ранее аудиозаписях руководит финансовыми операциями, обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о внимании НАБУ.

Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Выехал из Украины несколько недель назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).