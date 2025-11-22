ua en ru
Сб, 22 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Миндича и Цукермана объявили в розыск

Суббота 22 ноября 2025 14:16
UA EN RU
Миндича и Цукермана объявили в розыск Фото: Тимур Миндич (открытый источник)
Автор: Константин Широкун

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД Украины.

Отмечается, что оба фигуранта операции "Мидас" от НАБУ и САП находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Также известно, что согласно базе данных МВД Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября этого года.

Какова была роль Миндича и Цукермана в коррупционных схемах

Тимур Миндич на опубликованных ранее аудиозаписях руководит финансовыми операциями, обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о внимании НАБУ.

Александр Цукерман - 61-летний бизнесмен. Выехал из Украины несколько недель назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).

Скандал в "Энергоатоме"

Как известно, бизнесмен Тимур Миндич является одним из фигурантов громкого коррупционного скандала в "Энергоатоме". НАБУ и САП 10 ноября опубликовали так называемые "пленки Миндича", которые свидетельствуют о том, что в "Энергоатоме" работала схема откатов - от фирм-подрядчиков требовали 10-15% от суммы сделки.

К скандалу также оказались причастны уже экс-министр юстиции Герман Галущенко и экс-министр энергетики Светлана Гринчук, которые подали в отставку. Также Мнидича подозревают в давлении на нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова, который занимал ранее пост министра обороны.

РБК-Украина писало, что СБУ запросило у НАБУ материалы с признаками госизмены по делу "пленок Миндича".

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ
Новости
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте