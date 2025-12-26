"Приблизились к решению". В РФ сделали заявление об окончании войны с Украиной

Мирные переговоры

Напомним, на прошлых выходных спецпредставитель Кремля, гендиректор фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев посетил Майами и встретился с американскими чиновниками для переговоров по завершению войны РФ против Украины.

По итогам такого диалога он не сделал никаких заявлений для прессы.

Вчера, 25 декабря, пресс-секретарь министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о том, что в переговорном процессе наблюдается "медленное, но правильное продвижение вперед". О чем именно речь - она не уточнила.

При этом сегодня, 26 декабря, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва и Вашингтон договорились продолжить переговоры.

Стоит заметить, что на 28 декабря уже запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

По словам главы украинского государства, он планирует обсудить гарантии безопасности, а также все вопросы, по которым у стран есть разногласия.