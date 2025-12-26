"Наблизилися до рішення". У РФ зробили заяву про закінчення війни з Україною

Мирні переговори

Нагадаємо, минулими вихідними спецпредставник Кремля, гендиректор фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв відвідав Майамі і зустрівся з американськими чиновниками для переговорів щодо завершення війни РФ проти України.

За підсумками такого діалогу він не зробив жодних заяв для преси.

Учора, 25 грудня, прес-секретар міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова заявила про те, що в переговорному процесі спостерігається "повільне, але правильне просування вперед". Про що саме йдеться - вона не уточнила.

При цьому сьогодні, 26 грудня, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков розповів, що Москва і Вашингтон домовилися продовжити переговори.

Варто зауважити, що на 28 грудня вже запланована зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

За словами глави української держави, він планує обговорити гарантії безпеки, а також усі питання, щодо яких у країн є розбіжності.