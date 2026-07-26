До МЗС Румунії викликали російського посла через збиті дрони

Міністерство закордонних справ Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, який порушив повітряний простір країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС Румунії.

За словами міністра, у зв'язку з цими неодноразовими порушеннями посла Росії було викликано до МЗС Румунії.

"Неприпустимо й нетерпимо, щоб Російська Федерація продовжувала порушувати повітряний простір Румунії, який водночас є повітряним простором НАТО та Європейського Союзу. Такі дії є неприйнятними, і ми ставимося до них з максимальною серйозністю разом із нашими союзниками", - наголосила вона.

Глава МЗС Румунії Оана Цою зазначила, що дипломатичний протест Румунії на адресу Росії ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень дронів.

Румунія збиває російські дрони

Нагадаємо, 24 липня близько 11:00 румунський F-16 збив безпілотник, який вдерся в повітряний простір країни. Про це повідомив президент Румунії Нікушор Дан. За його словами, район був незаселений, тому пілот зміг відкрити вогонь без ризику для мирного населення.

Пізніше стало відомо, що НАТО підняло у повітря чотири винищувачі - два румунські F-16 та два італійські Eurofighter - після того як над територією Румунії з'явився невідомий безпілотник.

Дрон виявився російським "Шахедом" - це підтвердила прокуратура країни.

Вранці 25 липня Військово-повітряні сили Румунії знову збили безпілотник, який порушив повітряний простір країни під час чергової атаки Росії на Україну.

А сьогодні вранці винищувач F-16 знищив вже третій російський безпілотник, який залетів на територію Румунії.