МИД об угрозах США выйти из переговорного процесса: часть коммуникационной стратегии

Украина не воспринимает громкие публичные заявления американских чиновников как угрозу выхода США из мирных переговоров. Ведь это является частью коммуникационной стратегии Вашингтона, направленной на ускорение дипломатических усилий.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.

"Смотрите, мы видели публичные комментарии и сигналы, в частности от госсекретаря Марко Рубио. Считаем, что это часть именно коммуникационной стратегии. То есть посылая такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс. То есть ускорять его таким образом", - сказал Тихий.

По его словам, Украина именно в таком контексте рассматривает эти заявления и какой-то официальной дипломатической информации, переписки или нот о подготовке США к выходу из мирного процесса не получала.

"И относимся к этому нормально, как к сигналам, которые призваны ускорять процесс, стимулировать процесс в таком ключе. И мы не драматизируем эти сигналы. То есть мы понимаем, что идет сложная работа, только верхушка айсберга - это публично то, что вы слышите сигналы, а там происходит дипломатия. И часть дипломатии, к сожалению, она действительно закрыта", - отметил спикер МИД.

Он в очередной раз подчеркнул, что Украина придерживается принципиальных позиций.

"Просто дипломатия, она требует части процесса за действующими дверями. Украина придерживается принципиальных позиций, Конституции Украины, национальных интересов Украины", - добавил Тихий.