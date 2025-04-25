МИД об угрозах США выйти из переговорного процесса: часть коммуникационной стратегии
Украина не воспринимает громкие публичные заявления американских чиновников как угрозу выхода США из мирных переговоров. Ведь это является частью коммуникационной стратегии Вашингтона, направленной на ускорение дипломатических усилий.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.
"Смотрите, мы видели публичные комментарии и сигналы, в частности от госсекретаря Марко Рубио. Считаем, что это часть именно коммуникационной стратегии. То есть посылая такие сигналы публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс. То есть ускорять его таким образом", - сказал Тихий.
По его словам, Украина именно в таком контексте рассматривает эти заявления и какой-то официальной дипломатической информации, переписки или нот о подготовке США к выходу из мирного процесса не получала.
"И относимся к этому нормально, как к сигналам, которые призваны ускорять процесс, стимулировать процесс в таком ключе. И мы не драматизируем эти сигналы. То есть мы понимаем, что идет сложная работа, только верхушка айсберга - это публично то, что вы слышите сигналы, а там происходит дипломатия. И часть дипломатии, к сожалению, она действительно закрыта", - отметил спикер МИД.
Он в очередной раз подчеркнул, что Украина придерживается принципиальных позиций.
"Просто дипломатия, она требует части процесса за действующими дверями. Украина придерживается принципиальных позиций, Конституции Украины, национальных интересов Украины", - добавил Тихий.
США угрожают выйти из мирных переговоров
Напомним, на днях госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из мирного процесса, если в ближайшее время не появится шансов на быстрое соглашение между Украиной и Россией.
Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что США действительно могут прекратить участие в переговорах, если одна из сторон будет препятствовать миру.
В то же время издание Bloomberg сообщало, что американская мирная инициатива предусматривает сохранение контроля России над оккупированными территориями Украины.
В то же время Трамп уверен, что российский диктатор Владимир Путин послушается его и не будет бить ракетами и дронами по Украине.
А вчера американский президент заявил, что следующие несколько дней будут очень важными для переговоров по урегулированию войны в Украине. США оказывают "большое давление на Россию" для заключения мирного соглашения.
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