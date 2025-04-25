МЗС про погрози США вийти з переговорного процесу: частина комунікаційної стратегії
Україна не сприймає гучні публічні заяви американських чиновників як загрозу виходу США з мирних переговорів. Адже це є частиною комунікаційної стратегії Вашингтона, спрямованої на пришвидшення дипломатичних зусиль.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив під час брифінгу.
"Дивіться, ми бачили публічні коментарі та сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це частина саме комунікаційної стратегії. Тобто надсилаючи такі сигнали публічно, американська сторона намагається стимулювати мирний процес. Тобто пришвидшувати його таким чином", - сказав Тихий.
За його словами, Україна саме в такому контексті розглядає ці заяви і якоїсь офіційної дипломатичної інформації, листування чи нот про підготовку США до виходу з мирного процесу не отримувала.
"І ставимося до цього нормально, як до сигналів, які покликані пришвидшувати процес, стимулювати процес в такому ключі. І ми не драматизуємо ці сигнали. Тобто ми розуміємо, що йде складна робота, лише вершечок айсберга - це публічно те, що ви чуєте сигнали, а там відбувається дипломатія. І частина дипломатії, на жаль, вона дійсно закрита", - зазначив речник МЗС.
Він вкотре наголосив, що Україна дотримується принципових позицій.
"Просто дипломатія, вона потребує частини процесу за чинними дверима. Україна дотримується принципових позицій, Конституції України, національних інтересів України", - додав Тихий.
США погрожують вийти з мирних переговорів
Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучні Штати можуть вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’явиться шансів на швидку угоду між Україною та Росією.
Пізніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що США справді можуть припинити участь у переговорах, якщо одна зі сторін чинитиме перешкоди миру.
Водночас видання Bloomberg повідомляло, що американська мирна ініціатива передбачає збереження контролю Росії над окупованими територіями України.
Водночас Трамп впевнений що російський диктатор Володимир Путін послухається його і не буде бити ракетами та дронами по Україні.
А вчора американський президент заявив, що наступні кілька днів будуть дуже важливими для переговорів щодо врегулювання війни в Україні. США чинять "великий тиск на Росію" для укладення мирної угоди.
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