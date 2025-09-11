МИД Испании вызвал поверенного в делах России из-за атаки дронов на Польшу

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября некоторые российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны зафиксировали 19 российских дронов. Большинство залетело с территории Беларуси. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

Позже стало известно, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По информации Bild, истребители F-35 во время атаки дронов на Польшу использовали для уничтожения дронов ракеты по 400 тысяч евро.

По последней информации, в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы, он не нанес ущерба.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".

Однако, по информации аналитика, россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.