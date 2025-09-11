ua en ru
МИД Испании вызвал поверенного в делах России из-за атаки дронов на Польшу

Испания, Четверг 11 сентября 2025 16:57
МИД Испании вызвал поверенного в делах России из-за атаки дронов на Польшу Фото: министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Испании вызвало поверенного в делах посольства России в Мадриде, чтобы выразить "осуждение за недопустимое нарушение воздушного пространства Польши".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

Отмечается, что эта мера была принята после того, как российская агрессия против Украины вчера, 10 сентября, распространилась на воздушное пространство Польши, где по меньшей мере восемь беспилотников были намеренно запущены и впоследствии сбиты силами ПВО

"Речь идет о нарушении воздушного пространства партнера и союзника", подчеркнул министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Он призвал к "единству и решимости" в ответ на атаку, но одновременно призвал "не делать поспешных выводов", подчеркнув, что Испания работает ради мира и безопасности Европы и европейцев.

Атака дронов на Польшу

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 10 сентября некоторые российские дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны зафиксировали 19 российских дронов. Большинство залетело с территории Беларуси. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

Позже стало известно, что обломки сбитых беспилотников нашли в 11 населенных пунктах Польши. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

По информации Bild, истребители F-35 во время атаки дронов на Польшу использовали для уничтожения дронов ракеты по 400 тысяч евро.

По последней информации, в Польше нашли обломки уже 16 российских беспилотников, которые залетели на ее территорию во время атаки. Один из дронов упал на территорию военной базы, он не нанес ущерба.

В связи с российской атакой НАТО применило 4 статью. Это позволит государствам-членам обсудить ситуацию с союзниками в Североатлантическом совете.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте при всем этом назвал реакцию Альянса на инцидент в Польше "очень успешной". Он подчеркнул, что прошедшая ночь показала готовность НАТО защищать каждый сантиметр своей территории, в том числе и воздушное пространство.

Министерство обороны России в ответ на заявления стран НАТО солгало, что дальность дронов, которые атаковали Польшу, якобы "не превышает 700 километров" и заявили, что цели для поражения на территории Польши "не планировались".

Однако, по информации аналитика, россияне оснастили дроны "Гербера" дополнительными топливными баками, что увеличило их дальность полета. Это позволило российским беспилотникам долететь до Польши.

Что стоит за действиями Кремля, почему это произошло именно сейчас и как может отреагировать НАТО, - читайте в материале РБК-Украина.

