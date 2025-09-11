МЗС Іспанії викликало повіреного у справах Росії через атаку дронів на Польщу

Міністерство закордонних справ Іспанії викликало повіреного у справах посольства Росії в Мадриді, щоб висловити "засудження за неприпустиме порушення повітряного простору Польщі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News .

Він закликав до "єдності та рішучості" у відповідь на атаку, але водночас закликав "не робити поспішних висновків", наголосивши, що Іспанія працює заради миру та безпеки Європи та європейців.

"Йдеться про порушення повітряного простору партнера та союзника", наголосив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Зазначається, що цей захід було ухвалено після того, як російська агресія проти України вчора, 10 вересня, поширилася на повітряний простір Польщі, де щонайменше вісім безпілотників були навмисно запущені та згодом збиті силами ППО

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня деякі російські дрони залетіли в повітряний простір Польщі. Польська протиповітряна оборона почала збивати повітряні цілі.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загалом у повітряному просторі країни зафіксували 19 російських дронів. Більшість залетіла з території Білорусі. При цьому збити вдалося чотири безпілотники.

Пізніше стало відомо, що уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі. Один із них розбився на території підрозділу Сил територіальної оборони.

За інформацією Bild, винищувачі F-35 під час атаки дронів на Польщу використовували для знищення дронів ракети по 400 тисяч євро.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки вже 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази, він не завдав шкоди.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте при всьому цьому назвав реакцію Альянсу на інцидент у Польщі "дуже успішною". Він підкреслив, що минула ніч показала готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території, зокрема й повітряний простір.

Міністерство оборони Росії у відповідь на заяви країн НАТО збрехало, що дальність дронів, які атакували Польщу, нібито "не перевищує 700 кілометрів" та заявили, що цілі для ураження на території Польщі "не планувалися".

Однак, за інформацією аналітика, росіяни оснастили дрони "Гербера" додатковими паливними баками, що збільшило їхню дальність польоту. Це дало змогу російським безпілотникам долетіти до Польщі.

