МВФ пошел на уступки по "закону о посылках": угроза для нового транша снята

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Закон о налогообложении посылок перенесен на июль. МВФ пошел на уступки, понимая, что для сбора голосов необходимо дополнительное время

Преград для получения второго транша кредита МВФ нет. Все риски сняты после согласования вопроса о переносе срока принятия закона о посылках.

Налог на прибыль банков будут поднимать до 50%. МВФ снова проявил лояльность и решил не возражать, хотя продолжает считать такой шаг рискованным для кредитования экономики.

Закон о цифровых платформах. Принятие закона о введении налога на доходы с цифровых платформ в Раде ожидается на следующей неделе.

Первоначально закон о налогообложении посылок надо было принять до конца марта. И это условие было обязательным для продолжения финансирования.

Еще на прошлой неделе источники издания говорили, что МВФ категорически отказывается идти на уступки. Без принятия этого закона выделение второго транша было бы невозможным.

Однако по последней информации миссия МВФ на последнем этапе работы изменила свою позицию и согласился перенести срок принятия документа на конец июля. Это означает, что второй транш не будет зависеть от результатов рассмотрения законопроекта в Раде.

Как сказали собеседники РБК-Украина, экспертов кредитора удалось убедить, что для поддержки законопроекта в Раде необходимо провести дополнительную работу с депутатами.

Переговоры были непростыми, отметил собеседник. МВФ дал понять, что уступок больше по этому вопросу не будет.

"От МВФ был однозначный посыл, что это сделано в последний раз", - отметил источник, знакомый с процессом переговоров.

В Фонде, по словам участников переговоров, учли политико-экономические реалии вокруг этой инициативы. В частности, отсутствие перспективы быстрого принятия законопроекта в Раде из-за слабой поддержки среди депутатов.

Сейчас правительство и профильный налоговый комитет, по всей вероятности, будут пытаться вести активные консультации с депутатами и формировать поддержку для будущего голосования.

В конце мая министр финансов Сергей Марченко и глава налогового комитета Даниил Гетманцев говорили о необходимости усилить работу для снижения негативного восприятия налогообложения посылок как в обществе так и среди депутатов.

Однако собеседники издания признают, что пока консенсуса в Раде нет.

Следующий пересмотр программы МВФ пройдет в конце августа. До этого срока закон о налогообложении всех посылок должен быть принят.

Фактически для этого у депутатов остается около полутора месяцев. Во второй половине июля они берут паузу в законодательной работе до сентября.

МВФ не против налога для банков

В рамках работы миссии обсуждался и вопрос о повышении налога на прибыль банков с 25% до 50%. Такой налог действовал как временная мера в 2023-2024 года и применяется в текущем году.

Он существенно увеличивает доход бюджета. Лише за перший квартал 2026 года банковский сектор должен перечислить в казну около 27 млрд гривен.

Увеличение налога инициировали народные депутаты. Против выступают НБУ и коммерческие банки.

По данным источников, МВФ в целом не поддерживает подобные инициативы. Но если Рада примет решение о повышения налога, то не будут возражать, учитывая необходимость увеличения внутренних источников пополнения казны.

"Они не будут против. Закон будем принимать", - резюмировал один из собеседников, знакомый с ходом переговоров.

Налог для цифровых платформ

Законопроект №15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ планируется принять в Раде на следующей неделе.

Документ прошел обсуждение и доработан с учетом замечания бизнеса и альтернативных предложений народных депутатов.

Дальнейшая процедура согласования с МВФ

По итогам работы миссии ожидается подготовка так называемого staff-level agreement (соглашения на уровне персонала). Этот документ фиксирует предварительные договоренности между украинской стороной и миссией фонда. Он содержит и оценку достигнутого прогресса по выполнению условий программы.

После публикации sla вопрос дальнейшего финансирования будет вынесен на рассмотрение Совета директоров МВФ. Именно он принимает окончательное решение о выделении очередного кредитного транша.

МВФ пошел на уступки уже в третий раз

В ходе подготовки новой программы МВФ уже не раз демонстрировал определенную гибкость. Он смягчал условия по налоговому блоку.

В начале года МВФ отменил обязательные условия для заключения программы. Затем согласился отложить наиболее болезненный вопрос о введении НДС для ФОПов до 2028 года.

Как сообщало РБК-Украина, новая программа кредитования (EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов США была утверждена в конце февраля текущего года. Первій транш кредита в размере 1,5 млрд долларов Украина получила в марте.

Программой EFF предусмотрено 4 транша в 2026 году на общую сумму 3,83 млрд долларов. В июне и сентябре по 686 млн долларов, в декабре - 960 млн.

В 2027 году - 2 транша. В июне и декабре по 880 млн долларов.

В 2028 году - 2 транша. В июне и декабре 440 и 470 млн жолларов соответственно.