Миссия МВФ прибыла в Киев на первый пересмотр программы на фоне задержки налоговых решений

10:54 27.05.2026 Ср
2 мин
Какие требования проверят в первую очередь?
aimg Елена Чупровская
Миссия МВФ прибыла в Киев на первый пересмотр программы на фоне задержки налоговых решений Фото: Первая ревизия программы EFF: миссия МВФ оценит экономическое состояние Украины (Getty Images)
В Украину прибыли представители Международного валютного фонда. Они начинают первый официальный обзор многомиллиардной финансовой программы для страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление постоянной представительницы МВФ в Украине Пришили Тофано.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала встречи с украинскими чиновниками и другими партнерами. Это первый пересмотр в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования - EFF.

Общая сумма программы - 8,1 миллиарда долларов.

Что будут обсуждать

На переговорах речь пойдет о двух направлениях:

  • макроэкономическая политика - как Украина управляет финансами, инфляцией, бюджетом;
  • ключевые структурные реформы - изменения в экономике и госуправлении, которые требует МВФ как условие финансирования.

Параллельно миссия проводит консультации по Статье IV Соглашений МВФ - это ежегодная стандартная процедура оценки экономического состояния страны.

EFF - это программа расширенного финансирования от МВФ. Проще говоря, фонд выделяет стране деньги частями - но при условии, что она выполняет определенные требования. Прежде чем перечислить следующий транш, МВФ проверяет, соблюдает ли государство договоренности.

Напомним, Верховная рада отклонила законопроект о налогообложении посылок - а это одно из условий МВФ для продолжения финансирования Украины. Как сообщало РБК-Украина, Минфин уже ищет варианты, как выполнить это требование фонда другим путем.

Тем временем МВФ прогнозирует рост украинской экономики лишь на 2% в 2026 году. Как писало РБК-Украина, аналитики фонда расценивают это не как полноценное восстановление, а как режим выживания в условиях войны и высоких рисков.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

