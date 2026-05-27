Миссия МВФ прибыла в Киев на первый пересмотр программы на фоне задержки налоговых решений

В Украину прибыли представители Международного валютного фонда. Они начинают первый официальный обзор многомиллиардной финансовой программы для страны.

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала встречи с украинскими чиновниками и другими партнерами. Это первый пересмотр в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования - EFF. Общая сумма программы - 8,1 миллиарда долларов. Что будут обсуждать На переговорах речь пойдет о двух направлениях: макроэкономическая политика - как Украина управляет финансами, инфляцией, бюджетом;

- как Украина управляет финансами, инфляцией, бюджетом; ключевые структурные реформы - изменения в экономике и госуправлении, которые требует МВФ как условие финансирования. Параллельно миссия проводит консультации по Статье IV Соглашений МВФ - это ежегодная стандартная процедура оценки экономического состояния страны. EFF - это программа расширенного финансирования от МВФ. Проще говоря, фонд выделяет стране деньги частями - но при условии, что она выполняет определенные требования. Прежде чем перечислить следующий транш, МВФ проверяет, соблюдает ли государство договоренности.

Напомним, Верховная рада отклонила законопроект о налогообложении посылок - а это одно из условий МВФ для продолжения финансирования Украины. Как сообщало РБК-Украина, Минфин уже ищет варианты, как выполнить это требование фонда другим путем. Тем временем МВФ прогнозирует рост украинской экономики лишь на 2% в 2026 году. Как писало РБК-Украина, аналитики фонда расценивают это не как полноценное восстановление, а как режим выживания в условиях войны и высоких рисков.

