"Налог на OLX" будет? Рада приняла законопроект, но с изменениями

Верховная Рада за основу поддержала законопроект №15111-д о налогообложении доходов с цифровых платформ. "За" проголосовали 234 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Изменения в проекте о "налоге на OLX"

Перед голосованием в сессионном зале предложение правительства было доработано. Если в парламент Кабмин вносил №15111, то уже сегодня, 7 апреля, народные депутаты поддержали в первом чтении альтернативный №15111-д, который имеет существенные изменения.

Как сообщал нардеп Ярослав Железняк, документ был значительно доработан, учитывая замечания бизнеса и альтернативные предложения народных депутатов.

Никаких специальных счетов

По его словам, обновленная версия законопроекта стала значительно более лояльной к гражданам и предпринимателям.

"Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается бывших в употреблении товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне", - написал Железняк в своем Телеграм-канале.

Обмен информацией

№15111-д учитывает правила ЕС по обмену налоговой информацией о продаже товаров и предоставлении услуг через цифровые платформы.

Льготная ставка 5% - доходы, которые люди получают через цифровые платформы (например, для самозанятых), можно облагать налогом по упрощенной ставке 5%. При этом:

это касается доходов, которые не совпадают с основным видом деятельности ФОП;

отменяется требование открывать специальные счета и раскрывать банковскую тайну.

Уплата налогов и отчетность

Операторы платформ из-за рубежа (нерезиденты) будут иметь упрощенные правила: отчетность можно подавать раз в год через специальный портал, а налоги платить ежемесячно в иностранной валюте.

Льготная ставка 5% применяется к годовому доходу с цифровых платформ до 834 "минимальных зарплат" (примерно 7,2 млн грн).

Отсутствие трудовых отношений - доходы от предоставления личных услуг через платформу не создают официальных трудовых отношений между платформой и продавцом.

Когда заработают новые правила?

Ожидается, что новые нормы смогут начать действовать не ранее 1 января 2027 года.

Запуск возможен только после подписания международного соглашения об обмене данными и присоединения к нему других стран.

Фактически налогообложение доходов начнется только в 2028 году (по итогам отчетного 2027 года).

Напомним, 10 марта Верховная Рада Украины не смогла принять предыдущий законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ - документ набрал лишь 168 голосов при необходимых 226.

Международный валютный фонд выразил обеспокоенность относительно дальнейшего финансирования Украины в рамках программы на 8,1 млрд долларов. Причиной стало затягивание с принятием решений, необходимых для получения этих средств, ведь законопроект о налогообложении цифровых платформ является одним из ключевых "маяков" МВФ.