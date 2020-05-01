МВФ не висуватиме додаткових умов Україні для підписання меморандуму, - НБУ

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Україна очікує отримати від МВФ 8 млрд доларів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) не висуватиме додаткових умов Україні для підписання меморандуму. Про це заявив заступник голови Ради НБУ Василь Фурман в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Так, він відповів на питання чи не буде МВФ висувати нові умови після прийняття банківського закону.

"На мою думку, буде так, як ми домовились на березень. Наскільки відомо, і на цей тиждень була заява міністра фінансів про те, що це (закон про банки, - ред.) - остання і ключова умова для підписання нової угоди співпраці з МВФ", - заявив Фурман.

Зазначимо, що в рамках співпраці з МВФ очікується надання кредитів на 8 млрд доларів. Міністерство фінансів України очікує отримати в 2020 році 3,5 млрд доларів.

Однак МВФ назвав дві умови для продовження співпраці з Україною - закон про ринок землі і так званий банківський "антиколомойський закон". Перший уже прийнято і підписано Зеленським, за другий голосуватимуть цього тижня.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки МВФ на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна планує вчасно погашати свої боргові зобов'язання у 2020 році і буде направляти на ці цілі кошти, які планує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших зарубіжних партнерів.