Міністр фінансів назвав суму та умови майбутнього кредиту МВФ

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна поки розраховує лише на програму EFF і за додатковою допомогою не зверталася

Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у 2020 році два транші по 1,75 млрд доларів на загальну суму 3,5 млрд доларів. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав під час онлайн-засідання комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Він зазначив, що сума у цьому році ще залишається предметом дискусій і Україна хоче її збільшити. За його словами, загальна сума за програмою EFF становить 8 млрд доларів.

"Очікується до кінця року 3,5 мільярда доларів. На даний момент мова йде про два транші по 1,75 мільярда доларів", - сказав він.

Він зазначив, що цю суму МВФ перерахує Україні після затвердження Радою директорів фонду. Але для цього потрібно, щоб Рада ухвалила банківський закон, який не дозволить повернути на ринок збанкрутілі або націоналізовані банки.

Марченко заявив, що Україна не зверталася до МВФ за грошима, які фонд виділяє на екстрену допомогу країнам через пандемію коронавірусу.

"Україна працює над структурною програмою EFF, по окремій кредитній лінії ми не зверталися. Тобто, ми вважаємо, що ми можемо за структурною програмою отримати всю необхідну нам допомогу", - сказав Марченко.

Він зазначив, що на сьогодні ще нема узгодженого Меморандуму за програмою EFF.

"Але є результати телефонних переговорів президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою від 7 грудня, на якій досягнуто згоди на технічному рівні щодо нової програми EFF", - сказав він і додав, що тоді ж МВФ висунув умови для затвердження програми.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко заявивши, що Україна планує вчасно погашати свої боргові зобов'язання у 2020 році і буде направляти на ці цілі кошти, які планує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших зарубіжних партнерів.

Зазначимо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зберігає свій базовий сценарій, згідно з яким Україна отримає остаточне схвалення ради директорів МВФ за новою програмою EFF у першому півріччі 2020 року, однак не виключає і подальшої затримки.