МВФ не будет выдвигать дополнительных условий Украине для подписания меморандума, - НБУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина ожидает получить от МВФ 8 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) не будет выдвигать дополнительных условий Украине для подписания меморандума. Об этом заявил заместитель председателя Совета НБУ Василий Фурман в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Так, он ответил на вопрос не будет ли МВФ выдвигать новые условия после принятия банковского закона.

"По моему мнению, будет так, как мы договорились на март. Насколько известно, и на эту неделю было заявление министра финансов о том, что это (закон о банках, - ред.) - последнее и ключевое условие для подписания нового соглашения сотрудничества с МВФ", - заявил Фурман.

Отметим, что в рамках сотрудничества с МВФ ожидается предоставление кредитов на 8 млрд долларов. Министерство финансов Украины ожидает получить в 2020 году 3,5 млрд долларов.

Однако МВФ назвал два условия для продолжения сотрудничества с Украиной - закон о рынке земли и так называемый банковский "антиколомойский закон". Первый уже приняо и подписан Зеленским, за второй будут голосовать на этой неделе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без поддержки МВФ Украину ждет банкротство и погружение в нищету.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина планирует своевременно погашать свои долговые обязательства в 2020 году и будет направлять на эти цели средства, которые планирует получить от Международного валютного фонда (МВФ) и других зарубежных партнеров.