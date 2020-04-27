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Раді рекомендували прийняти закон про банки в другому читанні

Новини » Фінанси     27.04.2020 - 13:34
Раді рекомендували прийняти закон про банки в другому читанні
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фінкомітет пройшов усі правки до законопроекту

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти закон про банки в другому читанні. Про це написав нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

За його словами, комітет пройшов усі правки до документа.

"Податковий комітет ВР розглянув всі поправки до "банківського" законопроекту. Рішенням комітету законопроект відправлений у залу на друге читання", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет Верховної ради з питань фінансів у понеділок, 27 квітня, продовжив розгляд правок, внесених у законопроект про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду.

Як писало РБК-Україна раніше, фінкомітет пройшов 15 630 правок до законопроекту, що становить 94% від загальної кількості.

Так, 21 квітня фінансовий комітет ВР почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

Додамо також, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що прийняття закону про банки може відбутися 5-6 травня.

Під час карантину нардепи побили антирекорд з участі в голосуваннях Фінкомітет продовжив розгляд правок до закону про банки
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