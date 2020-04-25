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Міністр фінансів України підтвердив намір вчасно погашати борги

Новини » Фінансова криза 2020     25.04.2020 - 13:26
Міністр фінансів України підтвердив намір вчасно погашати борги
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Позики від МВФ, Світового банку і Єврокомісії підуть на погашення боргів

Україна планує вчасно погашати свої боргові зобов'язання у 2020 році і буде направляти на ці цілі кошти, які планує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших зарубіжних партнерів. Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю агентству Reuters.

Україну очікує наприкінці кінці травня перший найбільший в цьому році платіж: Києву доведеться погасити п'ятирічні зовнішні облігації на 1 млрд доларів, випущені під гарантії уряду США.

"Незважаючи на кризу, що склалася у зв'язку з поширенням коронавірусу, ми плануємо виконувати наші боргові зобов'язання. Україна виконує вчасно і в повному обсязі свої фінансові зобов'язання, і ми не бачимо причин для відхилення від цього підходу в майбутньому", - додав міністр.

Він сказав, що уряд не збирається виходити на ринки капіталу в цьому році після того, як у січні розмістив євробонди на суму 1,25 мільярда євро, що приблизно достатньо для покриття зовнішніх комерційних боргових зобов'язань.

"Враховуючи, що решта погашення зовнішнього державного боргу - це погашення офіційним кредиторам, подальше виконання плану зовнішніх запозичень ми плануємо через отримання фінансування від наших міжнародних партнерів", - сказав міністр.

Згідно з бюджетом 2020 року, Україна планує зайняти більше 9 млрд доларів зовнішніх джерел, в той час як на зовнішні боргові платежі необхідно направити близько 6,2 млрд доларів.

"Є домовленість з МВФ, що в цьому році кошти, передбачені новою програмою, будуть надходити в бюджет, а не в резерви НБУ, як це було в попередніх програмах", - сказав Марченко.

За його словами, Україна финалізує переговори про отримання кредиту DPL (Development Policy Loan) від Світового банку і веде активні переговори про надання підтримки Україні з іншими партнерами.

Україна сподівається підписати угоду з МВФ в травні, і це дасть зелене світло для інших міжнародних кредиторів. Але парламент повинен спочатку прийняти закон, який не дозволяє повертати активи колишнім власникам неплатоспроможних банків. Закон вважається таким, що суперечить інтересам Ігоря Коломойського.

Як повідомляло РБК-Україна, у квітні Міністерство фінансів України поновило графік щомісячних платежів за державним боргом в 2020 році за діючими угодами. Згідно з графіком, всього в 2020 році Україна повинна виплатити за 449,75 млрд грн. При цьому в січні-березні вже було виплачено 93,47 млрд грн. Таким чином, до кінця року необхідно виплатити 356,28 млрд грн. У квітні виплати складуть 24,45 млрд грн. Пікові виплати припадуть на травень (68,22 млрд грн) і вересень (80,82 млрд грн).

Як повідомляло РБК-Україна, за даними НБУ, валютні виплати уряду України і Національного банку у 2020 - 2022 роках разом з відсотками перевищать 24 млрд доларів.

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