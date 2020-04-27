ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україну без МВФ очікує банкрутство, - Зеленський

Новини » Політика     27.04.2020 - 17:57
Україну без МВФ очікує банкрутство, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський у статті для El Pais розповів про "примару банкрутства"

Без підтримки Міжнародного валютного фонду (МВФ) на Україну чекає банкрутство і занурення у злидні. Про це йдеться в статті президент України Володимира Зеленського для іспанського El Pais.

У статті Зеленський пише, що Україна намагається змінити міжнародне сприйняття і перестати бути жертвою. При цьому країна досі не змогла відійти від сировинної економіки, залежить від зовнішніх ринків, а тривалі реформи ставлять її перед черговою потенційною економічною кризою.

"Мені приємно бачити, що наші міжнародні партнери - МВФ, Світовий банк та інші - готові допомогти нам у проведенні реформ, яких терміново потребує наша країна, а також в наданні фінансових ресурсів, необхідних для обслуговування боргу. Без цього намітиться привид банкрутства, який занурить Україну у злидні", - пише Зеленський.

Він зазначає, що відновлення після банкрутства буде довгим і важким.

"Ми не можемо ризикувати життями мільйонів людей, і з цієї причини ми очікуємо нову програму фінансування від МВФ і Світового банку", - пояснює президент.

Крім того, Зеленський у цій статті розповів про успіхи у прийнятті банківського закону, відкриття ринку землі, у відновленні діалогу з Росією та обміні полоненими.

Нагадаємо, раніше Зеленський порівнював транші МВФ з "кров'ю для організама".

Зазначимо, МВФ прогнозує падіння рівня життя через пандемію в 170 країнах.

Зеленський з президентом Литви обговорили підготовку саміту Україна - ЄС Зеленський і Макрон обговорили макрофінансову допомогу Україні
Новини України Володимир ЗеленськийбанкротствоМВФ
News
On Top