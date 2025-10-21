ua en ru
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать в ближайшее время на поставки Tomahawk, - WSJ

Украина, Вторник 21 октября 2025 13:16
Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать в ближайшее время на поставки Tomahawk, - WSJ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Давление президента США Дональда Трампа на Россию и Украину смогло их приблизить к перемирию. Трамп хочет быстрого завершения конфликта.

Об уе сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, несмотря на стремление Трампа к быстрому завершению конфликта Россия и Украина дали понять, что они далеки от заключения мирного соглашения.

По словам американских, европейских и украинских чиновников, Трамп был откровенным с Зеленским во время встречи. В частности, выражал разочарование, в один момент отказавшись смотреть на карты боевых действий, принесенные украинцами.

Трамп якобы сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и дал понять, что он не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

Более того, по словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Tomahawk.

Впоследствии Трамп признал, что ему гораздо сложнее, чем он ожидал, преодолеть разногласия между Зеленским и Путиным.

"Это оказалось неприятным, потому что вы имеете двух лидеров, которые действительно ненавидят друг друга. Это на самом деле немного усложняет дело", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам источников издания, во время встречи с Зеленским президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует большую часть территории. Трамп сказал Зеленскому, что он стремится быстро урегулировать конфликт, независимо от судьбы региона.

Tomahawk для Украины

После встречи с Трампом Зеленский пообщался с прессой в формате "вопрос-ответ". Он подтвердил, что тема передачи Tomahawk не отменена, но стороны договорились не обсуждать ее публично, чтобы избежать эскалации.

Зеленский отметил, что Трамп больше понимает потребность Украины в Tomahawk, а россияне боятся не только самих ракет, но и того, как их совместят с другим вооружением.

По данным Axios, Трамп сказал, что пока не планирует передавать Украине Tomahawk. Источник CNN добавил, что Трамп считает, что Украина стремится к эскалации конфликта.

Также вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что окончательное решение о поставках крылатых ракет Tomahawk Украине еще не принято, но США продолжают анализировать возможности предоставления оружия Киеву.

