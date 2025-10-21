Трамп сказал Зеленскому не рассчитывать в ближайшее время на поставки Tomahawk, - WSJ

Давление президента США Дональда Трампа на Россию и Украину смогло их приблизить к перемирию. Трамп хочет быстрого завершения конфликта.

Об уе сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, несмотря на стремление Трампа к быстрому завершению конфликта Россия и Украина дали понять, что они далеки от заключения мирного соглашения.

По словам американских, европейских и украинских чиновников, Трамп был откровенным с Зеленским во время встречи. В частности, выражал разочарование, в один момент отказавшись смотреть на карты боевых действий, принесенные украинцами.

Трамп якобы сказал Зеленскому, что его главным приоритетом является прекращение войны, и дал понять, что он не привязан ни к одному конкретному территориальному результату.

Более того, по словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на быстрое получение Tomahawk.

Впоследствии Трамп признал, что ему гораздо сложнее, чем он ожидал, преодолеть разногласия между Зеленским и Путиным.

"Это оказалось неприятным, потому что вы имеете двух лидеров, которые действительно ненавидят друг друга. Это на самом деле немного усложняет дело", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По словам источников издания, во время встречи с Зеленским президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует большую часть территории. Трамп сказал Зеленскому, что он стремится быстро урегулировать конфликт, независимо от судьбы региона.