Зеленский: мы говорим о Tomahawk не только с США, режим Путина должен их почувствовать

Брюссель, Четверг 23 октября 2025 16:22
Зеленский: мы говорим о Tomahawk не только с США, режим Путина должен их почувствовать Фото: президент Владимир Зеленский с главой Евросовета Антониу Коштой (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Предоставление Украине дальнобойного оружия, в частности ракет Tomahawk, необходимо для того, чтобы режим главы Кремля Владимира Путина почувствовал реальные последствия войны.

Как передает РБК-Украина, об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского к участникам заседания Европейского совета, опубликованном пресс-службой главы государства.

"Когда мы говорим о дальнобойном оружии, например, для Украины, мы имеем в виду, что режим Путина должен почувствовать реальные последствия этой войны. И я призываю вас поддержать все, что поможет Украине получить такие возможности, ведь это действительно существенно влияет на Россию", - цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент также отметил, что ракеты Tomahawk имеют не только США, но и некоторые европейские страны, с которыми Украина тоже ведет диалог.

"И это дальнобойное оружие есть не только у США - оно также есть в некоторых европейских странах, в частности Tomahawk. Мы уже говорим со странами, которые могут помочь", - сообщил глава государства.

Он также утверждает, что вероятное получение Украиной этих дальнобойных ракет может действительно изменить ход войны, несмотря на беспокойство Путина этой темой.

"И только посмотрите, как, кстати, занервничал Путин, когда подняли эту тему. Он понимает, что дальнобойное оружие может действительно изменить ход войны", - добавил Зеленский.

Украина пока не получила Tomahawk

Напомним, 17 октября президент Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Ожидалось, что после этой встречи Вашингтон одобрит предоставление Украине Tomahawk, но США пока не готовы к этому.

Глава Белого дома заявил, что "США также нужны Tomahawk, хотя этих ракет и много в американской армии".

Однако чуть позже в Вашингтоне заверили, что вопрос о передаче Украине Tomahawk все еще открыт. Такую позицию озвучил вице-президент Джей Ди Вэнс.

Зеленский говорил, что на отказ США предоставить прямо сейчас Украине дальнобойные ракеты Tomahawk мог повлиять диалог Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, который произошел перед саммитом лидеров в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что Россия боится предоставления Украине ракет Tomahawk и не способна нанести ядерный удар, чем неоднократно угрожали в Кремле.

