Возможность зимнего НМТ и не только: что обсудили во время встречи руководители МОН и ВРУ

Министр образования Андрей Бутенко встретился с главой ВРУ Русланом Стефанчуком. Они обсудили не только дальнейшее сотрудничество, но и ключевые вызовы отрасли - от поддержки науки и зарплат до возможности проведения зимней сессии НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.

Главное: Встреча спикера с министром : глава ВРУ Руслан Стефанчук провел рабочую встречу с новоназначенным министром образования и науки Андреем Бутенком.

: глава ВРУ Руслан Стефанчук провел рабочую встречу с новоназначенным министром образования и науки Андреем Бутенком. Приоритеты государственной политики : стороны подчеркнули, что развитие системы образования и науки остается одной из ключевых задач для страны.

: стороны подчеркнули, что развитие системы образования и науки остается одной из ключевых задач для страны. Подготовка бюджета и реформы : участники встречи обсудили финансирование образования и науки в Госбюджете на следующий год, пересмотр зарплат педагогов, поддержку молодых учителей и преодоление кадрового дефицита.

: участники встречи обсудили финансирование образования и науки в Госбюджете на следующий год, пересмотр зарплат педагогов, поддержку молодых учителей и преодоление кадрового дефицита. Образовательные изменения и НМТ: должностные лица затронули также вопросы продолжения реформ (НУШ, школьное питание, сеть заведений) и совершенствования системы НМТ, в частности возможность введения зимней сессии.

От зарплат до НМТ зимой - о чем шла речь во время встречи

В среду, 29 июля, глава ВРУ рассказал, что провел рабочую встречу с новоназначенным министром образования и науки Украины Андреем Бутенком.

В центре внимания были при этом, по словам Стефанчука:

подготовка Программы деятельности правительства;

законодательное обеспечение ее реализации в сфере образования и науки;

выполнение уже принятых законов (в том числе ЗУ "Об академической доброчестности");

дальнейшее сотрудничество министерства с парламентом.

"Образование - это будущее украинской нации. Именно поэтому развитие образовательной системы должно оставаться одним из ключевых приоритетов государственной политики", - подчеркнул спикер.

Андрей Бутенко, Руслан Стефанчук и другие участники встречи (фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Он сообщил, что подробно обсудил во время встречи с министром также:

развитие дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, профессионального высшего и высшего образования;

сферу науки (в том числе деятельность Национальной академии наук Украины);

вопросы усовершенствования методики государственной аттестации научных учреждений и заведений высшего образования (ЗВО) - насчет проведения ими научной (научно-технической) деятельности - с целью обеспечения более объективной оценки.

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Кроме того, особое внимание участники встречи уделили:

подготовке Государственного бюджета на следующий год - в части финансирования образования и науки;

пересмотру оплаты труда педагогов и ученых;

усилению поддержки молодых учителей;

преодолению кадрового дефицита;

реформе школьного питания;

продолжению реформы Новой украинской школы (НУШ) и высшего образования;

необходимости разработки и утверждения критериев формирования сети учебных заведений.

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В заключение Стефанчук сообщил, что обсудил с Бутенком усовершенствование системы национального мультипредметного теста (НМТ).

Речь шла, в частности, про: