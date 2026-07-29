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Возможность зимнего НМТ и не только: что обсудили во время встречи руководители МОН и ВРУ

18:26 29.07.2026 Ср
3 мин
Какие важные вопросы попали в центр внимания должностных лиц?
aimg Ирина Костенко
Возможность зимнего НМТ и не только: что обсудили во время встречи руководители МОН и ВРУ Министр образования и науки встретился со спикером Верховной Рады (фото: facebook.com/stefanchuk.official)
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Министр образования Андрей Бутенко встретился с главой ВРУ Русланом Стефанчуком. Они обсудили не только дальнейшее сотрудничество, но и ключевые вызовы отрасли - от поддержки науки и зарплат до возможности проведения зимней сессии НМТ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука в Facebook.

Главное:

  • Встреча спикера с министром: глава ВРУ Руслан Стефанчук провел рабочую встречу с новоназначенным министром образования и науки Андреем Бутенком.
  • Приоритеты государственной политики: стороны подчеркнули, что развитие системы образования и науки остается одной из ключевых задач для страны.
  • Подготовка бюджета и реформы: участники встречи обсудили финансирование образования и науки в Госбюджете на следующий год, пересмотр зарплат педагогов, поддержку молодых учителей и преодоление кадрового дефицита.
  • Образовательные изменения и НМТ: должностные лица затронули также вопросы продолжения реформ (НУШ, школьное питание, сеть заведений) и совершенствования системы НМТ, в частности возможность введения зимней сессии.

От зарплат до НМТ зимой - о чем шла речь во время встречи

В среду, 29 июля, глава ВРУ рассказал, что провел рабочую встречу с новоназначенным министром образования и науки Украины Андреем Бутенком.

В центре внимания были при этом, по словам Стефанчука:

  • подготовка Программы деятельности правительства;
  • законодательное обеспечение ее реализации в сфере образования и науки;
  • выполнение уже принятых законов (в том числе ЗУ "Об академической доброчестности");
  • дальнейшее сотрудничество министерства с парламентом.

"Образование - это будущее украинской нации. Именно поэтому развитие образовательной системы должно оставаться одним из ключевых приоритетов государственной политики", - подчеркнул спикер.

Возможность зимнего НМТ и не только: что обсудили во время встречи руководители МОН и ВРУАндрей Бутенко, Руслан Стефанчук и другие участники встречи (фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Он сообщил, что подробно обсудил во время встречи с министром также:

  • развитие дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального, профессионального высшего и высшего образования;
  • сферу науки (в том числе деятельность Национальной академии наук Украины);
  • вопросы усовершенствования методики государственной аттестации научных учреждений и заведений высшего образования (ЗВО) - насчет проведения ими научной (научно-технической) деятельности - с целью обеспечения более объективной оценки.
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Кроме того, особое внимание участники встречи уделили:

  • подготовке Государственного бюджета на следующий год - в части финансирования образования и науки;
  • пересмотру оплаты труда педагогов и ученых;
  • усилению поддержки молодых учителей;
  • преодолению кадрового дефицита;
  • реформе школьного питания;
  • продолжению реформы Новой украинской школы (НУШ) и высшего образования;
  • необходимости разработки и утверждения критериев формирования сети учебных заведений.
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В заключение Стефанчук сообщил, что обсудил с Бутенком усовершенствование системы национального мультипредметного теста (НМТ).

Речь шла, в частности, про:

  • вопросы проведения двух отдельных сессий;
  • возможности проведения зимней сессии НМТ;
  • обеспечение доступа к образованию для учащихся с прифронтовых территорий.

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