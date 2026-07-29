ua en ru
Ср, 29 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

В МОН рассказали, будут ли в этом году гранты на обучение для поступающих

16:03 29.07.2026 Ср
3 мин
Как правительство намерено помогать студентам?
aimg Татьяна Веремеева aimg Катерина Гончарова
В МОН рассказали, будут ли в этом году гранты на обучение для поступающих Фото: Студенты в Украине (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Механизм государственных грантов для студентов-контрактников в 2026-2027 учебном году до сих пор не утвержден. В то же время МОН уверяет, что действовавшая в прошлом году практика предоставления грантов будет сохранена.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве образования и науки Украины (МОН).

Главное:

  • Гранты сохранят: МОН гарантирует, что практика предоставления государственных грантов для контрактников будет действовать и в 2026-2027 учебном году.
  • Поддержка действующих студентов: Все студенты, которые уже получили гранты в предыдущие годы, продолжают получать их на первоначальных условиях поступления.
  • Кто имеет право на выплаты: Безвозвратную финансовую помощь получают поступающие на контракт с высокими или выше средних баллов НМТ. Базовые суммы в прошлом году составили 17 тысяч и 25 тысяч гривен.
  • Условия сохранения гранта: При переводе в другой ВУЗ без изменения специальности выплаты остаются. Если же студент меняет специальность, предоставление гранта могут пересмотреть или отменить.

В ведомстве отметили, что в настоящее время рассматривают два варианта сохранения механизма государственных грантов.

"До начала нового учебного года механизм государственных грантов будет сохранен. Если законопроект №10399 еще не вступит в силу, необходимые решения будут приняты на уровне постановления Кабинета министров", - сообщили РБК-Украина в МОН.

Таким образом, в министерстве заверили, что абитуриенты и в дальнейшем будут иметь возможность получать государственные гранты на оплату обучения.

Вместе с тем в МОН подчеркнули, что студенты, которые уже стали получателями грантов в предыдущие годы, не потеряют государственную поддержку.

"Студенты, которые уже получают гранты, продолжат их получать при условии соблюдения установленных требований, действовавших на момент их поступления", - отметили в ведомстве.

Какие гранты на обучение действуют в Украине

Государственный грант на обучение могут получить абитуриенты с высокими или выше среднего результатами НМТ, поступившие в учреждение высшего образования на контрактную форму обучения. Это безвозвратная целевая поддержка, которая помогает частично или полностью оплатить обучение.

В 2025 году базовые суммы грантов составляли 17 тысяч и 25 тысяч гривен. Окончательный размер зависит от специальности и региона, где расположено учебное заведение. Государство предусматривает большую поддержку для абитуриентов, поступающих на специальности, где больше всего нужны специалисты, в частности в сферах образования, инженерии, естественных наук, аграрного сектора, реабилитации и медицины.

Если студент переводится в другое учебное заведение, но не меняет специальность, грант сохраняется. В случае смены специальности его могут пересмотреть или отменить, если новая образовательная программа не соответствует условиям предоставления гранта.

Напомним, образовательный грант могут получить абитуриенты, которые будут учиться на контракте и выполнят установленные государством условия. Вместе с тем абитуриенты, которые откажутся от рекомендованного бюджетного места, права на такую финансовую поддержку иметь не будут.

Ранее РБК-Украина рассказывало об условиях получения гранта на обучение для студентов-контрактников в 2025-2026 учебном году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Образование в Украине МОН Минобразования
Новости
Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Трамп совершил "резкий поворот" в сторону Украины, - FT
Аналитика
Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр