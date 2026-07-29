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Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУ

18:26 29.07.2026 Ср
3 хв
Які важливі питання потрапили у центр уваги посадовців?
aimg Ірина Костенко
Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУ Міністр освіти й науки зустрівся зі спікером Верховної Ради (фото: facebook.com/stefanchuk.official)
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Міністр освіти Андрій Бутенко зустрівся з головою ВРУ Русланом Стефанчуком. Вони обговорили не лише подальшу співпрацю, але і ключові виклики галузі - від підтримки науки і зарплат до можливості проведення зимової сесії НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.

Головне:

  • Зустріч спікера з міністром: голова ВРУ Руслан Стефанчук провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти й науки Андрієм Бутенком.
  • Пріоритети державної політики: сторони наголосили, що розвиток освітньої системи та науки залишається одним із ключових завдань для країни.
  • Підготовка бюджету та реформи: учасники зустрічі обговорили фінансування освіти й науки в Держбюджеті на наступний рік, перегляд зарплат освітян, підтримку молодих учителів та подолання кадрового дефіциту.
  • Освітні зміни та НМТ: посадовці порушили також питання продовження реформ (НУШ, шкільне харчування, мережа закладів) та вдосконалення системи НМТ, зокрема можливість запровадження зимової сесії.

Від зарплат до НМТ взимку - про що йшлося під час зустрічі

У середу, 29 липня, очільник ВРУ розповів, що провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком.

У центрі уваги були при цьому, за словами Стефанчука:

  • підготовка Програми діяльності уряду;
  • законодавче забезпечення її реалізації у сфері освіти та науки;
  • виконання вже ухвалених законів (зокрема ЗУ "Про академічну доброчесність");
  • подальша співпраця міністерства з парламентом.

"Освіта - це майбутнє української нації. Саме тому розвиток освітньої системи має залишатися одним із ключових пріоритетів державної політики", - наголосив спікер.

Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУАндрій Бутенко, Руслан Стефанчук та інші учасники зустрічі (фото: facebook.com/stefanchuk.official)

Він повідомив, що детально обговорив під час зустрічі з міністром також:

  • розвиток дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти;
  • сферу науки (зокрема діяльність Національної академії наук України);
  • питання вдосконалення методики державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти (ЗВО) - щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності - з метою забезпечення більш об'єктивного оцінювання.
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Крім того, окрему увагу учасники зустрічі приділили:

  • підготовці Державного бюджету на наступний рік - у частині фінансування освіти й науки;
  • перегляду оплати праці освітян та науковців;
  • посиленню підтримки молодих учителів;
  • подоланню кадрового дефіциту;
  • реформі шкільного харчування;
  • продовженню реформи Нової української школи (НУШ) та вищої освіти;
  • необхідності розробки та затвердження критеріїв формування мережі закладів освіти.
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Насамкінець Стефанчук повідомив, що обговорив із Бутенком удосконалення системи національного мультипредметного тесту (НМТ).

Йшлося, зокрема, про:

  • питання проведення двох окремих сесій;
  • можливості проведення зимової сесії НМТ;
  • забезпечення доступу до освіти для учнів із прифронтових територій.

Нагадаємо, раніше очільники МОН та УЦОЯО обговорили питання вступу під час війни та визначили, що має враховувати процедура НМТ.

Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.

Читайте також, які тенденції серед вступників 2026 року помітили в МОН - скільки заяв уже подали абітурієнти та що обирають найчастіше.

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