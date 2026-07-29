Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУ
Міністр освіти Андрій Бутенко зустрівся з головою ВРУ Русланом Стефанчуком. Вони обговорили не лише подальшу співпрацю, але і ключові виклики галузі - від підтримки науки і зарплат до можливості проведення зимової сесії НМТ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.
Головне:
- Зустріч спікера з міністром: голова ВРУ Руслан Стефанчук провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти й науки Андрієм Бутенком.
- Пріоритети державної політики: сторони наголосили, що розвиток освітньої системи та науки залишається одним із ключових завдань для країни.
- Підготовка бюджету та реформи: учасники зустрічі обговорили фінансування освіти й науки в Держбюджеті на наступний рік, перегляд зарплат освітян, підтримку молодих учителів та подолання кадрового дефіциту.
- Освітні зміни та НМТ: посадовці порушили також питання продовження реформ (НУШ, шкільне харчування, мережа закладів) та вдосконалення системи НМТ, зокрема можливість запровадження зимової сесії.
Від зарплат до НМТ взимку - про що йшлося під час зустрічі
У середу, 29 липня, очільник ВРУ розповів, що провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком.
У центрі уваги були при цьому, за словами Стефанчука:
- підготовка Програми діяльності уряду;
- законодавче забезпечення її реалізації у сфері освіти та науки;
- виконання вже ухвалених законів (зокрема ЗУ "Про академічну доброчесність");
- подальша співпраця міністерства з парламентом.
"Освіта - це майбутнє української нації. Саме тому розвиток освітньої системи має залишатися одним із ключових пріоритетів державної політики", - наголосив спікер.
Андрій Бутенко, Руслан Стефанчук та інші учасники зустрічі (фото: facebook.com/stefanchuk.official)
Він повідомив, що детально обговорив під час зустрічі з міністром також:
- розвиток дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти;
- сферу науки (зокрема діяльність Національної академії наук України);
- питання вдосконалення методики державної атестації наукових установ і закладів вищої освіти (ЗВО) - щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності - з метою забезпечення більш об'єктивного оцінювання.
Крім того, окрему увагу учасники зустрічі приділили:
- підготовці Державного бюджету на наступний рік - у частині фінансування освіти й науки;
- перегляду оплати праці освітян та науковців;
- посиленню підтримки молодих учителів;
- подоланню кадрового дефіциту;
- реформі шкільного харчування;
- продовженню реформи Нової української школи (НУШ) та вищої освіти;
- необхідності розробки та затвердження критеріїв формування мережі закладів освіти.
Насамкінець Стефанчук повідомив, що обговорив із Бутенком удосконалення системи національного мультипредметного тесту (НМТ).
Йшлося, зокрема, про:
- питання проведення двох окремих сесій;
- можливості проведення зимової сесії НМТ;
- забезпечення доступу до освіти для учнів із прифронтових територій.
Нагадаємо, раніше очільники МОН та УЦОЯО обговорили питання вступу під час війни та визначили, що має враховувати процедура НМТ.
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