Можливість зимового НМТ і не тільки: що обговорили під час зустрічі очільники МОН і ВРУ

Міністр освіти Андрій Бутенко зустрівся з головою ВРУ Русланом Стефанчуком. Вони обговорили не лише подальшу співпрацю, але і ключові виклики галузі - від підтримки науки і зарплат до можливості проведення зимової сесії НМТ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука у Facebook.

Він повідомив, що детально обговорив під час зустрічі з міністром також:

"Освіта - це майбутнє української нації. Саме тому розвиток освітньої системи має залишатися одним із ключових пріоритетів державної політики ", - наголосив спікер.

У центрі уваги були при цьому , за словами Стефанчука:

У середу, 29 липня, очільник ВРУ розповів, що провів робочу зустріч із новопризначеним міністром освіти та науки України Андрієм Бутенком.

Нагадаємо, раніше очільники МОН та УЦОЯО обговорили питання вступу під час війни та визначили, що має враховувати процедура НМТ.

Крім того, ми пояснювали, куди можна вступити у 2026 році без НМТ, щоб не втратити рік навчання.

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