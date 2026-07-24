Поступление во время войны. МОН и УЦОКО определили, что должна учитывать процедура НМТ
Руководители МОН и УЦОКО обсудили нынешнюю сессию НМТ и договорились искать решения, чтобы оптимизировать процедуру поступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию министра образования и науки Украины Андрея Бутенко в Facebook.
Главное:
- Вызовы для поступающих: из-за войны, обстрелов, тревог, переездов и дистанционного обучения украинским детям сложно готовиться к экзаменам, следовательно процедура НМТ должна это учитывать.
- Доступность НМТ: МОН и УЦОКО планируют искать решения, чтобы оптимизировать условия сдачи тестов, что особенно важно для учеников из прифронтовых громад.
- Главная задача: уменьшить нагрузку на детей, которые учатся в условиях войны уже пятый год, сохранив при этом качество образования и справедливость поступления.
С какими вызовами сталкиваются поступающие
Глава МОН рассказал, что встретился 23 июля с директором Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяной Вакуленко.
Чиновники обсудили, в частности, ситуацию с национальным мультипредметным тестом (НМТ):
- как прошла нынешняя сессия;
- с какими вызовами сталкиваются украинские абитуриенты.
Бутенко напомнил, что полномасштабная война изменила условия, в которых дети готовятся к тестированию и сдают НМТ. Ведь на это влияют:
- и обстрелы;
- и воздушные тревоги;
- и переезды;
- и дистанционное обучение.
"Процедура должна учитывать эти реалии", - констатировал чиновник.
Андрей Бутенко и Татьяна Вакуленко во время встречи (фото: facebook.com/andrij.butenko.392132)
О чем именно договорились Бутенко и Вакуленко
Министр образования и науки сообщил, что по результатам встречи ее участники договорились искать решения, чтобы:
- оптимизировать процедуру НМТ;
- сделать ее более гибкой и удобной для всех участников.
"От организации сессии до условий сдачи", - уточнил Бутенко.
Он отметил, что это - "особенно важно для детей из прифронтовых громад, где враг интенсивно обстреливает гражданскую инфраструктуру".
Какую главную задачу определили во время встречи
В рамках встречи руководители МОН и УЦОКО определили для себя главную задачу:
- уменьшить нагрузку на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны;
- и одновременно сохранить качество образования и справедливость поступления.
"Хочу поблагодарить Татьяну Вакуленко и всю команду УЦОКО. Уже несколько лет они обеспечивают проведение НМТ в чрезвычайно сложных условиях", - подчеркнул Бутенко.
В заключение он напомнил, что это "действительно большая ответственность", которая требует:
- высокого уровня организации;
- слаженной работы.
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