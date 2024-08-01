Возможная передача Украине первых F-16 и ликвидация лидера ХАМАС: новости за 31 июля

Украина получила от союзников первую партию истребителей F-16, - Bloomberg

Первая партия американских истребителей F-16, вероятно, уже прибыла в Украину. Их количество остается неизвестным, пишет Bloomberg.

По информации источников издания, изначально союзники планировали передать Украине первую партию F-16 в конце июля, и такие сроки были соблюдены.

В Тегеране ликвидировали лидера ХАМАС

Палестинская террористическая группировка ХАМАС осталась без одного из топ-главарей. Утром 31 июля в Тегеране ликвидировали Исмаила Ханию, после того, как он посетил инаугурацию иранского президента Масуда Пазешкиана.

О том, что известно о ликвидации, кем был Хания и почему считался врагом Израиля, - в матерале РБК-Украина.

Массированная атака "Шахедов": украинские защитники сбили все дроны оккупантов

В ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку на Киевскую область, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed.

Россияне запускали дроны из районов Ейск, Сеща, Курск и Приморско-Ахтарск. Это одна из самых массированных атак дронов Shahed-131/136 после новогодней ночи 1 января 2024 года.

ГУР завершило масштабную недельную кибератаку на финсектор РФ, - источники

Украинская разведка провела масштабную кибератаку на финансовый сектор и правительственные ресурсы России. Атака длилась в течение недели, рассказали источники РБК-Украина в спецслужбах.

По их данным, атака поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

ГУР нанесло удар по российской авиабазе в Сирии, - источники

Украинские спецназовцы атаковали российскую авиабазу в Сирии. Это произошло после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, рассказали источники РБК-Украина в спецслужбах.

Они отметили, что комплексный удар нанесли бойцы Главного управления разведки группы "Химик".

Украина не отменит санкции против российского "Лукойла": Шмыгаль назвал причину

Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл", отметил премьер Украины Денис Шмыгаль.

"Санкции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Есть полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - добавил он.

Зеленский ответил, может ли Украина начать мирные переговоры без полного вывода войск РФ

Переговоры Украины с Россией в рамках второго саммита мира могут начаться, даже если на тот момент оккупанты не выведут свои войска со всей украинской территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время он уточнил, что сценарий полного восстановления территориальной целостности до начала переговоров является справедливым. Но это не означает, что он осуществим только при помощи оружия.