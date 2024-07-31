Украина не отменит санкции против российского "Лукойла": Шмыгаль назвал причину
Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
По словам Шмыгаля, в последние недели он имел ряд разговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были об энергетической безопасности стран.
"Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что Россия и энергетическая безопасность - не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует. ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Большинство - перестраивает", - отметил премьер.
Он добавил, что Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, и, безусловно, выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.
"Сакции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Есть полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - подчеркнул Шмыгаль.
Премьер также отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, "от которого мы не ожидаем шантажа или угроз". Ведь "угрожать защищаемой от агрессора Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли - это сомнительный путь".
Также Шмыгаль и Фицо договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "конструктивный, прагматический диалог".
"Спасибо моему коллеге, господину Фицо, за важные конструктивные разговоры. Уверен, мы найдем взаимовыгодные решения для Украины, для Словакии, для Европы", - подчеркнул украинский премьер.
Что предшествовало
Напомним, недавно стало известно, что российская нефть "Лукойл" перестала поступать в Венгрию и Словакию. Причиной стало то, что Украина запретила транзит через свою территорию. Хотя украинские санкции против "Лукойла" были введены еще в 2018 году.
После этого в Венгрии заявили, что такое решение Украины якобы неприемлемо. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожал Украине арбитражным судом, если не удастся договориться в ходе консультаций с ЕС. Но консультации так и не начались, решение об этом Еврокомиссия пока не приняла.
В свою очередь Словакия угрожала прекращением экспорта в Украину дизельного топлива, если транзит российской нефти не возобновится.
Недавно сообщалось, что Украина готова принять участие в консультациях по ситуации с транзитом нефти "Лукойл" в Словакию и Венгрию, если Евросоюз примет соответствующее решение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.