Украина не отменит санкции против российского "Лукойла": Шмыгаль назвал причину

Украина не намерена отменять санкции против российской компании "Лукойл". Введенные ограничения не представляют угрозы энергетической безопасности Словакии и других стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в последние недели он имел ряд разговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Все они были об энергетической безопасности стран.

"Украина настаивала и продолжает настаивать на необходимости максимального отказа от российской нефти. Потому что Россия и энергетическая безопасность - не совместимые вещи. Все страны это понимают и большинство действует. ЕС разрешил Словакии и еще ряду стран использовать российскую нефть при условии, что страны будут активно развивать альтернативные каналы поставок. Большинство - перестраивает", - отметил премьер.

Он добавил, что Украина остается надежным транзитером для всех стран, которые ценят свободу и верховенство права, и, безусловно, выполняет Соглашение об ассоциации с ЕС.

"Сакции, введенные СНБО Украины, не представляют угрозы для энергетической безопасности Словакии и Европы в целом, именно поэтому их отмена не является предметом обсуждения. Есть полное понимание Брюсселя в этом вопросе", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер также отметил, что Словакия является надежным партнером Украины, "от которого мы не ожидаем шантажа или угроз". Ведь "угрожать защищаемой от агрессора Украине ради того, чтобы государство-террорист продолжало зарабатывать свои кровавые сверхприбыли - это сомнительный путь".

Также Шмыгаль и Фицо договорились об очередной межправительственной встрече в октябре, где продолжат "конструктивный, прагматический диалог".

"Спасибо моему коллеге, господину Фицо, за важные конструктивные разговоры. Уверен, мы найдем взаимовыгодные решения для Украины, для Словакии, для Европы", - подчеркнул украинский премьер.