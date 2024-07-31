Массированная атака "Шахедов": украинские защитники сбили все дроны окупантов

В ночь на 31 июля россияне совершили массированную атаку на Киевскую область, используя управляемую авиационную ракету Х-59 и 89 ударных дронов типа Shahed.

Об этом заявил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

Россияне запускали дроны из районов Ейск, Сеща, Курск и Приморско-Ахтарск. Это одна из самых массированных атак дронов Shahed-131/136 после новогодней ночи 1 января 2024 года.

Украинская противовоздушная оборона успешно отразила атаку: из всех 89 дронов Shahed-131/136, обнаруженных радиолокационными подразделениями Воздушных сил, были сбиты все 89.

К обороне привлекались мобильные огневые группы всех Сил обороны Украины, тактическая авиация Воздушных Сил, армейская авиация Сухопутных войск, зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных Сил.

Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59, которой враг атаковал Николаевскую область.