ГУР завершило масштабную недельную кибератаку на финсектор РФ, - источники

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

К вечеру 30 июля киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны завершили один из крупнейших в истории DDOS-атак на интернет-инфраструктуру РФ. Удалось поразить критически важные ресурсы и получить доступ к большому массиву конфиденциальных данных.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака длилась непрерывно в течение недели и поразила онлайн-сервисы всех главных российских банков, включая Центробанк, провайдеров телекоммуникационных услуг, национальные платежные системы, социальные сети и мессенджеры, правительственные ресурсы и десятки других сервисов.

Источники отмечают, что все атакованные ресурсы тем или иным способом были вовлечены в поддержку или финансирование вооруженной агрессии РФ против Украины.

Впечатления потерпели в частности ВТБ-Банк, Альфа Банк, СебрБанк, Райффайзен банк, РСХБ Банк, Ак "Барс", Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, іБанка, банк "Дом. рф" и Банк России. В последний день атаки были также поражены ресурсы Минобороны РФ, МВД и ФНС.

По состоянию на 19:00 30 июля россиянам так и не удалось восстановить должное функционирование ведущих банковских и платежных систем, работу мобильных операторов, социальных сетей и интернет-провайдеров. До сих пор наблюдаются сбои в работу веб-ресурсов Минобороны, МВД и ФНС.

В российских СМИ назвали этот киберудар "вероятно самым мощным в истории", "ковровыми хакерскими атаками" и "большим наступлением кибервойск". Результаты операции ГУР почувствовали миллионы пользователей по всем регионам России. По оценкам вражеских кибераналитиков, учитывая успех, который удалось достичь украинским хакерам, прогнозы по поводу последствий последующих подобных атак - неутешительны.

"Сейчас можем выдохнуть и констатировать завершение операции. Спасибо всем, кто участвовал, помогал и болел. Конечно, это лишь прелюдия к еще более интересным событиям. Россиянам советуем начинать копать для своей цифровой инфраструктуры умирающую яму. Наступает подходящее время для врага вспомнить идею изолированного, исконно-русского "Чебурнета" со рвами, диджитал-вертухаями и фаерволами по периметру. До встречи в следующем акте этой увлекательной истории", - прокомментировал завершение операции собеседник в ГУР МОУ.