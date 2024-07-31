ГУР нанесло удар по российской авиабазе в Сирии, - источники

Украинские спецназовцы атаковали российскую авиабазу в Сирии. Это произошло после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным источников в спецслужбах, в конце июля ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой был атакован аэродром армии РФ "Кувейрес", расположенный к востоку от Алеппо.

скриншот google.com.ua/maps

Отмечается, что комплексный удар нанесли бойцы Главного управления разведки группы "Химик".

Известно, что спецназовцы уничтожили российский комплекс РЭБ, а после ударили дронами по российским объектам на самом аэродроме.

ГУР атаковало российские позиции через день после встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, состоявшейся 24 июля.

Добавим, что аэродром "Кувейрес" контролируется и используется россиянами в военных целях с 2015 года.