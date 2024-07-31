Украина получила от союзников первую партию истребителей F-16, - Bloomberg

Первая партия американских истребителей F-16, вероятно, уже прибыла в Украину. Их количество остается неизвестным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как уточнили источники издания, пока неясно, смогут ли украинские пилоты, которые проходили обучение на F-16 в течение последних месяцев, использовать переданные истребители сразу, или этот процесс займет больше времени.

При этом собеседники Bloomberg добавили, что количество переданных самолетов невелико.

По информации источников издания, изначально союзники планировали передать Украине первую партию F-16 в конце июля, и такие сроки были соблюдены.

Что предшествовало

Напомним, чуть менее года назад Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине около 60 истребителей F-16. Таким образом они ответили на частые призывы украинских чиновников о поставках таких самолетов.

Самолеты F-16 помогут сократить преимущество России в небе, поскольку авиация оккупантов намного более современная, чем украинская.

После анонса поставок на F-16 начали тренировать украинских пилотов. Их подготовку проводили и продолжают проводить в США и Дании.

В начале июля во время саммита НАТО президент США Джо Байден, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в совместном заявлении рассказали, что процесс поставки F-16 в Украину уже начался.

Лидеры трех стран заверяли, что истребители F-16 начнут летать над Украиной уже этим летом.

Детально о том, смогут ли боевые самолеты американского производства повлиять на ситуацию на поле боя, - в материале РБК-Украина.

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